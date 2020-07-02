«Будто в болоте плавают!»: сибиряков напугала зеленая вода в вольере у белых медведей

2 Июль 2020 2020-07-02T09:53:13+03:00

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Житель Новосибирска пожаловался на то, что белые медведи в городском зоопарке плавают в грязном бассейне.

— Поменяйте белым медведям воду! Почему она похожа на болото?! Что вы издеваетесь над животными? Сами плавайте в такой воде! - написал он в группе «ЧС54 | Новосибирск»:

В зоопарке КП-Новосибирск объяснили, почему вода стала зеленой.

— Воду у белых медведей меняют как минимум раз в неделю в обязательном порядке. Это не болото, вода сейчас просто быстро зеленеет из-за жары. Обычно мы меняем воду к выходным, в четверг или пятницу. Возможно, уже сегодня начнем, — рассказали КП-Новосибирск в пресс-службе зоопарка.

Напомним, новосибирский зоопарк снова открыл двери для посетителей 24 июня. Билеты туда можно купить только онлайн — с 1 июля цены на них стали выше. В зоопарке необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию, а поесть в его кафе и павильонах пока что не получится — они закрыты.

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ИСТОЧНИК KP.RU