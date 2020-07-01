2020-07-01T12:34:25+03:00
Общество

В Новосибирском зоопарке после карантина выросли цены на билеты

Дороже стали билеты для взрослых людей и абонементы
Алена КУЛЕШОВА
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После выхода из карантина Новосибирский зоопарк изменил цены на билеты.После выхода из карантина Новосибирский зоопарк изменил цены на билеты.Фото: Даба ДАБАЕВ
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После выхода из карантина Новосибирский зоопарк изменил цены на билеты. С 1 июня взрослые билеты и абонементы стали выше. За одно посещение теперь придется отдать 400 рублей, за абонемент на месяц — 1500 рублей. Цены на льготные билеты остаются прежними.

— Повышение цен связано с инфляцией и тем, что цены на корм для животных тоже постоянно становятся выше, — сообщили в официальной группе Вконтакте Новосибирского зоопарка. — Средства, полученные от посещений, мы используем не только для содержания животных, но и на строительство и развитие зоопарка.

Однако, стоит отметить, что билеты, которые были куплены до 30 июня включительно, будут действительны до конца текущего года. А абонементом можно будет воспользоваться, пока у него не закончился срок действия.

Напомним, Новосибирский зоопарк вновь открыл свои двери для посетителей 24 июня. Однако режим его работы пока что продолжает оставаться нестандартным из-за соблюдения всех необходимых норм эпидемиологической безопасности. К примеру, билеты в зоопарк можно будет приобрести только онлайн — это позволит исключить очереди у кассы, работать парк теперь будет дольше: вход будет открыт до 21-00, выход до 23-00. На территории зоопарка необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию. Кроме того, пока для посетителей остаются закрытыми все павильоны, летние кафе и аттракционы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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