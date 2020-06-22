Открытие зоопарка в Новосибирске с 24 июня 2020 года: как будут продавать билеты, кого пустят
Стало известно о том, что с 24 июня 2020 года в Новосибирске будет открытие зоопарка. Эту информацию КП-Новосибирск сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова.
— С 24 июня в Новосибирске открывается зоопарк. Работать он будет при соблюдении всех условий, которые мы озвучивали ранее: масочного режима, продаж только электронных билетов. Впускать в зоопарк будут ограниченное число посетителей. Закрытые павильоны работать не будут, — сообщила КП-Новосибирск Анна Терешкова.
Напомним, ранее КП-Новосибирск писал, что зоопарк разработал правила для посетителей: запускать не более 3000 тысяч человек в день. Также людям надо соблюдать социальную дистанцию: по расчетам, на одном гектаре вместе смогут находиться не больше 50 человек. За соблюдением правил будут следит охранники.
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ИСТОЧНИК KP.RU