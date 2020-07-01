Председатель регионального Избиркома: «Чуть больше 30% новосибирцев к этому часу приняли участие в голосовании»
В среду,1 июля, стартовал основной день голосования за поправки в Конституцию. Участки открылись в 8.00 часов.
— Чуть больше 30% жителей Новосибирской области к этому часу приняли участие в голосовании, — рассказала КП-Новосибирск председатель регионального Избиркома Ольги Благо.
Сегодня новосибирцы могут проголосовать двумя способами: в помещении для голосования на избирательном участке и вне помещения («на дому»). Подать заявления для голосования «на дому» жители региона могут до 17:00 часов в участковые комиссии по месту регистрации или по месту нахождения.
Напомним, голосование стартовало 25 июня. Это позволило избежать столпотворения на участках: соблюсти меры безопасности в условиях эпидемии коронавируса.
КП-Новосибирск следит за ходом голосования. На нашем сайте идет онлайн-трансляция голосования.
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ИСТОЧНИК KP.RU