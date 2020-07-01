2020-07-01T05:41:55+03:00
Общество

Председатель регионального Избиркома: «Чуть больше 30% новосибирцев к этому часу приняли участие в голосовании»

Новосибирцы могут проголосовать двумя способами: в помещении для голосования на избирательном участке и на дому
Ульяна ДЖАНКОВА
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Треть новосибирцев приняли участие в голосовании.Треть новосибирцев приняли участие в голосовании.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В среду,1 июля, стартовал основной день голосования за поправки в Конституцию. Участки открылись в 8.00 часов.

— Чуть больше 30% жителей Новосибирской области к этому часу приняли участие в голосовании, — рассказала КП-Новосибирск председатель регионального Избиркома Ольги Благо.

Сегодня новосибирцы могут проголосовать двумя способами: в помещении для голосования на избирательном участке и вне помещения («на дому»). Подать заявления для голосования «на дому» жители региона могут до 17:00 часов в участковые комиссии по месту регистрации или по месту нахождения.

Напомним, голосование стартовало 25 июня. Это позволило избежать столпотворения на участках: соблюсти меры безопасности в условиях эпидемии коронавируса.

КП-Новосибирск следит за ходом голосования. На нашем сайте идет онлайн-трансляция голосования.

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Александр Карелин проголосовал за поправки в Конституцию в Новосибирске.

Сделал он это на избирательном участке №1580. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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