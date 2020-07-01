Председатель регионального Избиркома: «Чуть больше 30% новосибирцев к этому часу приняли участие в голосовании»

1 Июль 2020 2020-07-01T05:41:55+03:00

Новосибирцы могут проголосовать двумя способами: в помещении для голосования на избирательном участке и на дому

Изменить размер текста: A A

В среду,1 июля, стартовал основной день голосования за поправки в Конституцию. Участки открылись в 8.00 часов.

— Чуть больше 30% жителей Новосибирской области к этому часу приняли участие в голосовании, — рассказала КП-Новосибирск председатель регионального Избиркома Ольги Благо.

Сегодня новосибирцы могут проголосовать двумя способами: в помещении для голосования на избирательном участке и вне помещения («на дому»). Подать заявления для голосования «на дому» жители региона могут до 17:00 часов в участковые комиссии по месту регистрации или по месту нахождения.

Напомним, голосование стартовало 25 июня. Это позволило избежать столпотворения на участках: соблюсти меры безопасности в условиях эпидемии коронавируса.

КП-Новосибирск следит за ходом голосования. На нашем сайте идет онлайн-трансляция голосования.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Новосибирске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция.

Как проходит голосование по поправкам в Конституцию РФ в Новосибирске 1 июля 2020 — в нашем репортаже. (подробнее)

Александр Карелин проголосовал за поправки в Конституцию в Новосибирске.

Сделал он это на избирательном участке №1580. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU