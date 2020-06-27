Александр Карелин проголосовал за поправки в Конституцию в Новосибирске

27 Июнь 2020 2020-06-27T11:16:23+03:00

Сделал он это на избирательном участке №1580

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Депутат Государственной Думы, известный спортсмен Александр Карелин проголосовал за поправки в конституции. Сделал он это на избирательном участке №1580 в Новосибирске.

На кадрах видно, что на участке соблюдены все меры безопасности. Участники комиссии обеспечены защитными средствами, да и сам Александр Александрович приехал на участок в маске.

«У нас пытаются отнять историю Победы над фашистской чумой» - депутат Госдумы Александр Карелин прокомментировал поправки к Конституции. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM) 00:00 00:00

Напомним, ранее в интервью КП-Новосибирск Александр Карелин говорил, почему будет голосовать за поправки. Одним из аргументов была неделимость территории России:

— Не важно, кто будет в будущем президентом, но отчуждать территорию будет невозможно. Нельзя будет обсуждать это ни на каких условиях, — говорил Александр Карелин.

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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