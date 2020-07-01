Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Новосибирске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Новосибирске 1 июля 2020: событие и дата, которые станут историческими, вне зависимости от того, каким будет ваше решение. Фактически голосование идет уже несколько дней, но сегодня мы с вами выходим на финишную прямую. Участки открыты, бюллетени подготовлены. И если вы еще не поставили галочку в выбранной вами графе, можете сделать это сегодня, 1 июля. Избирательные участки открыты с 8.00 до 20.00 часов. Найти свой избирательный участок можно на сайте ЦИК России. В нашей онлайн-трансляции мы рассказываем, как проходит голосование, перенося вас в разные точки города.
Голосование по поправкам в Конституцию РФ в Новосибирске 1 июля 2020: прямая онлайн-трансляция.
ИСТОЧНИК KP.RU
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