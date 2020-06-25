Продление режима самоизоляции с 1 июля 2020 года в Новосибирске: какие ограничения снимут, что запрещено

25 Июнь 2020 2020-06-25T13:25:58+03:00

Продление режима самоизоляции с 1 июля 2020 года в Новосибирске: рассказываем, чего ждать сибирякам

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Продление режима самоизоляции с 1 июля 2020 года в Новосибирске: рассказываем, какие ограничения продолжат действовать в регионе. О том, что в Новосибирской области могут продлить режим повышенной готовности сообщил губернатор Андрей Травников.

— Ситуация в регионе с одной стороны достаточно стабильная, но с другой, наоборот, напряженная. И спрогнозировать, как она будет развиваться дальше достаточно трудно. Я, в некоторой степени, согласен с теми учеными, которые предполагают, что осенью может начаться вторая волна заболеваемости коронавирусом. Которая при этом, еще и будет пересекаться с другими сезонными заболеваниями. Поэтому нам все же стоит быть к этому готовыми, — пояснил Андрей Травников.

Губернатор отметил, что, несмотря на то, что в регионе уже смягчили некоторые ограничительные меры, определенные запреты еще будут продолжать действовать. К примеру, по словам главы региона, места массового скопления людей, такие как торговые центры, кинотеатры и крупные объекты общепита будут открывать в самую последнюю очередь.

Напомним, с середины мая новосибирцы могут гулять и заниматься спортом на улице. Свою работу возобновили определенные организации, в том числе, магазины продовольственных и непродовольственных товаров. Также на этой неделе открыл свои двери для посетителей и Новосибирский зоопарк. Вернули также обычное летнее расписание для пригородных автобусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU