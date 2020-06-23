Дачные автобусы в Новосибирске 2020: маршруты, расписание, стоимость
Дачные автобусы в Новосибирске 2020 переходят на летнее расписание. С 26 июня они будут курсировать каждый день. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса автобусы по дачным маршрутам ходили только четыре раза в неделю: с понедельника по четверг. Об этом сообщили в региональном минтрансе.
— По многочисленным просьбам жителей области, а также в связи с улучшением эпидемиологической обстановки было принято решение о полноценном запуске «дачных» автобусных маршрутов с ежедневным обслуживанием. Обращаю внимание, что перевозки будут осуществляться при строгом соблюдении пассажирами масочного режима, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
С расписанием движения автобусов можно ознакомиться здесь.
По поводу стоимости на каждый маршрут можно узнать по телефону горячей линии: 8 (383) 238-66-00.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU