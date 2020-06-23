Дачные автобусы в Новосибирске 2020: маршруты, расписание, стоимость

23 Июнь 2020 2020-06-23T09:02:46+03:00

Мы узнали, как будут курсировать дачные автобусы в Новосибирске 2020

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Дачные автобусы в Новосибирске 2020 переходят на летнее расписание. С 26 июня они будут курсировать каждый день. Ранее из-за угрозы распространения коронавируса автобусы по дачным маршрутам ходили только четыре раза в неделю: с понедельника по четверг. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

— По многочисленным просьбам жителей области, а также в связи с улучшением эпидемиологической обстановки было принято решение о полноценном запуске «дачных» автобусных маршрутов с ежедневным обслуживанием. Обращаю внимание, что перевозки будут осуществляться при строгом соблюдении пассажирами масочного режима, — сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.

С расписанием движения автобусов можно ознакомиться здесь.

По поводу стоимости на каждый маршрут можно узнать по телефону горячей линии: 8 (383) 238-66-00.

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