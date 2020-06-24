«Роскосмос» показал снимки Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске со спутника

24 Июнь 2020 2020-06-24T20:41:51+03:00

Снимки парада в Новосибирске опубликовал в своем официальном аккаунте в «Твиттере» «Роскосмос». Фото: https://mobile.twitter.com/roscosmos

Фото были опубликованы в официальном аккаунте «Роскосмоса» в «Твиттере»

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске 24 июня 2020 года прошел парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Его снимки с высоты опубликовал в своем официальном аккаунте в «Твиттере» «Роскосмос».

— Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске, — сообщается в посте. — Фотографии с российского спутника «Ресурс-П».

На снимке видно центр города, в частности, участок площади Ленина, где проходила основная часть парада. Напомним, сегодня по улицам Новосибирска прошлись торжественным маршем военнослужащие, а также проехали колоны военной техники. Из-за режима самоизоляции, парад в этом году прошел без зрителей: все желающие могли посмотреть его трансляцию. В режиме онлайн в этом году сибиряки наслаждались и праздничным салютом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923--145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лучшие фото и видео Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года: показываем, как это было без масок и зрителей

Наши корреспонденты побывали на празднике: публикуем лучшие фото и видео Парада Победы в Новосибирске 24 июня 2020 года (подробнее).

Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года: прямая онлай-трансляция

Прямая онлайн-трансляция салюта в Новосибирске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы начнется в 22.30 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU