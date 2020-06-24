«Роскосмос» показал снимки Парада Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске со спутника
В Новосибирске 24 июня 2020 года прошел парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. Его снимки с высоты опубликовал в своем официальном аккаунте в «Твиттере» «Роскосмос».
— Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Новосибирске, — сообщается в посте. — Фотографии с российского спутника «Ресурс-П».
На снимке видно центр города, в частности, участок площади Ленина, где проходила основная часть парада. Напомним, сегодня по улицам Новосибирска прошлись торжественным маршем военнослужащие, а также проехали колоны военной техники. Из-за режима самоизоляции, парад в этом году прошел без зрителей: все желающие могли посмотреть его трансляцию. В режиме онлайн в этом году сибиряки наслаждались и праздничным салютом.
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ИСТОЧНИК KP.RU