Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года: прямая онлай-трансляция

Салют Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске в честь Парада Победы – это еще один подарок сибирякам от военных на 75-летие Победы. Однако масочный режим в регионе продолжает действовать, и на набережную и мост зрителей не пустят. Однако наша прямая онлайн-трансляция, которая начнется в 22.30, поможет вам не пропустить самые яркие моменты.

Как рассказали военные, новосибирцев в небе ждет очень красивое зрелище: небо осветят более 600 фейерверков «Ассоль» и «Вега».

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашей трансляции! Присылайте ваше фото и видео с праздничного салюта на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самое интересное мы обязательно опубликуем на нашем сайте.