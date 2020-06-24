2020-06-24T09:17:52+03:00
Общество

Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года: прямая онлай-трансляция

Прямая онлайн-трансляция салюта в Новосибирске 24 июня 2020 года в честь Парада Победы начнется в 22.30
Татьяна СОЛОВОВААнна ПАШАГИНА
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Сплют прогремит вечером 24 июня.Сплют прогремит вечером 24 июня.Фото: Влад КОМЯКОВ
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Салют Победы 24 июня 2020 года в Новосибирске в честь Парада Победы – это еще один подарок сибирякам от военных на 75-летие Победы. Однако масочный режим в регионе продолжает действовать, и на набережную и мост зрителей не пустят. Однако наша прямая онлайн-трансляция, которая начнется в 22.30, поможет вам не пропустить самые яркие моменты.

Как рассказали военные, новосибирцев в небе ждет очень красивое зрелище: небо осветят более 600 фейерверков «Ассоль» и «Вега».

Уважаемые читатели, вы тоже можете присоединиться к нашей трансляции! Присылайте ваше фото и видео с праздничного салюта на наш редакционный WhatsApp: 8-923-145-11-03. Самое интересное мы обязательно опубликуем на нашем сайте.

Салют в Новосибирске 24 июня 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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