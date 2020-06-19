Пожар у Центрального рынка в Новосибирске 19 июня 2020: из крыши вырывается огонь, к зданию подъехали скорые

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:30:40+03:00

Пожар у Центарльного рынка в Новосибирске 19 июня: очевидцы присылают видео с места происшествия. Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА

Пожар у Центрального рынка в Новосибирске 19 июня 2020: на месте работают спецслужбы

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Пожар у Центрального рынка в Новосибирске 19 июня 2020: очевидцы присылают видео с места происшествия. Напомним, сегодня на улице Мичурина 12а загорелся торговый павильон.

- На данный момент площадь пожара составляет 250 квадратных метров: горит 3-хэтажное здание с мансардным этажом. Пожарные расчеты выехали на место происшествия в 21:18, на месте работает 10 единиц спецтехники по 2 рангу. В результате случившегося никто не пострадал и не погиб. Однако тушение пожара осложняется элементами конструкции здания, - сообщили в ГУ МЧС по Новосибирской области.

По словам очевидцев, около горящего здания собралась толпа людей, а помимо пожарных машин, присутствуют еще и машины скорой помощи. КП-Новосибирск продолжает следить за развитием событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/785937" frameborder="0"></iframe> Пожар у Центрального рынка в Новосибирске: огонь вырывается из крыши здания.Татьяна ГАЙДУКОВА

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К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

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ИСТОЧНИК KP.RU