2020-06-19T18:35:18+03:00
Происшествия

«Это страшно»: появилось видео пожара у Центрального рынка в Новосибирске

По словам очевидцев, пламя прорывается сквозь крышу здания
Алена КУЛЕШОВА
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Пожар возле Центрального рынка засняли на видео очевидцы.Пожар возле Центрального рынка засняли на видео очевидцы.Фото: Татьяна ГАЙДУКОВА
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Пожар возле Центрального рынка засняли на видео очевидцы. Люди беспокоятся, что пламя может перекинуться на соседние постройки

— Там стоят около 11 пожарных машин, само здание очень сильно горит. Из-под крыши валят клубы дыма, прорывается пламя, выглядит очень страшно. Вокруг собралась толпа зевак, неподалеку стоит скорая помощь. Вроде как, из самого здания никто не выходил, рабочий день у людей уже закончился. Пожарные уже начали заливать его водой, — рассказал КП-Новосибирск очевидец происходящего.

Очевидцы также рассказывают, что очень надеются на то, что пламя не успеет переброситься на соседние здания и припаркованные рядом автомобили.

Пожар возле Центрального рынка в Новосибирске.Татьяна ГАЙДУКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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