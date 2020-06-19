«Это страшно»: появилось видео пожара у Центрального рынка в Новосибирске

19 Июнь 2020 2020-06-19T18:35:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар возле Центрального рынка засняли на видео очевидцы. Люди беспокоятся, что пламя может перекинуться на соседние постройки

— Там стоят около 11 пожарных машин, само здание очень сильно горит. Из-под крыши валят клубы дыма, прорывается пламя, выглядит очень страшно. Вокруг собралась толпа зевак, неподалеку стоит скорая помощь. Вроде как, из самого здания никто не выходил, рабочий день у людей уже закончился. Пожарные уже начали заливать его водой, — рассказал КП-Новосибирск очевидец происходящего.

Очевидцы также рассказывают, что очень надеются на то, что пламя не успеет переброситься на соседние здания и припаркованные рядом автомобили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/785932" frameborder="0"></iframe> Пожар возле Центрального рынка в Новосибирске.Татьяна ГАЙДУКОВА

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар в центре Новосибирска: горит торговый павильон

На место выехали пожарные расчеты (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU