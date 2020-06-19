2020-06-19T18:04:26+03:00
Происшествия

Пожар в центре Новосибирска: горит торговый павильон

К Центральному рынку Новосибирска съезжаются пожарные расчеты
Алена КУЛЕШОВА
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Новосибирцы заметили столб черного дыма в районе Центрального рынка. Фото: Татьяна ГайдуковаНовосибирцы заметили столб черного дыма в районе Центрального рынка. Фото: Татьяна Гайдукова
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Новосибирцы заметили столб черного дыма в районе Центрального рынка. Его видно с нескольких соседних улиц.

— В центральном районе загорелся торговый павильон, расположенный на улице Мичурина 12а, — рассказала КП-Новосибирск очевидец, который живет рядом с местом ЧП.

Его видно с нескольких соседних улиц. Фото: Татьяна Гайдукова

Его видно с нескольких соседних улиц. Фото: Татьяна Гайдукова

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что пожарные выехали на место ЧП. По имеющейся информации, в районе Центрального рынка действительно загорелся двухэтажный торговый павильон.

Пожарно-спасательное подразделение выехало на место происходящего. Фото: Татьяна Гайдукова

Пожарно-спасательное подразделение выехало на место происходящего. Фото: Татьяна Гайдукова

Подробности происходящего уточняются, КП-Новосибирск следит за развитием событий.

На Центральном рынке в Новосибирске загорелся торговый павильон.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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