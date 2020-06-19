Пожар в центре Новосибирска: горит торговый павильон
Новосибирцы заметили столб черного дыма в районе Центрального рынка. Его видно с нескольких соседних улиц.
— В центральном районе загорелся торговый павильон, расположенный на улице Мичурина 12а, — рассказала КП-Новосибирск очевидец, который живет рядом с местом ЧП.
Его видно с нескольких соседних улиц. Фото: Татьяна Гайдукова
В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что пожарные выехали на место ЧП. По имеющейся информации, в районе Центрального рынка действительно загорелся двухэтажный торговый павильон.
Пожарно-спасательное подразделение выехало на место происходящего. Фото: Татьяна Гайдукова
Подробности происходящего уточняются, КП-Новосибирск следит за развитием событий.
На Центральном рынке в Новосибирске загорелся торговый павильон.
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