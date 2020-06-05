2020-06-05T15:06:48+03:00
Общество

Прокуратура проверит многодетную мать, у которой забрали пятерых детей

Опеку в дом женщины привела новосибирская общественница
Галина СИМОНОВА
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Опеку в дом женщины привела новосибирская общественница. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙОпеку в дом женщины привела новосибирская общественница. Фото: предоставлено Анной ТАЖЕЕВОЙ
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Прокуратура Советского района проверит многодетную мать, у которой опека недавно забрала пятерых малышей. Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как жительница Новосибирска, получив материальную помощь от государства, якобы ушла в загул, вместо того, чтобы потратить деньги на детей. Пятерых малышей в возрасте от 2-х месяцев до 6 лет она оставила с сожителем-гастарбайтером, дома при этом не было даже булки хлеба. Тревогу забила двоюродная сестра женщины, она обратилась за помощью к общественнице Анне Тажеевой. Та побывала в квартире, где жила многодетная мама и вызвала сотрудников опеки.

— Трое несовершеннолетних по акту оперативного дежурного отдела полиции были помещены в специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, а двое малолетних — в дом ребенка, — пояснили в Прокуратуре по Новосибирской области. — Прокуратура оценит действия должностных лиц органов системы профилактики, ответственных за своевременное выявление и работу с семьями, находящимися в социально опасном положении. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Кстати, сама многодетная мама утверждает, что от детей не отказывалась, алкоголизмом не страдает. А родственница ее оклеветала. Сибирячка рассказала КП-Новосибирск, что собирается подать в суд на общественницу, которая подняла на уши социальные службы. Женщина считает, именно поэтому у нее забрали детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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