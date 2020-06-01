2020-06-01T11:10:26+03:00
Общество

Сибирячек, танцевавших на запрещенной дискотеке в центре Новосибирска, оштрафовали

За веселье во время самоизоляции девушкам придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей
Надежда РЫЖКИНА
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Двум из обвиняемых придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей, одной — в 3 тысячи рублей. Фото: соцсети.Двум из обвиняемых придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей, одной — в 3 тысячи рублей. Фото: соцсети.
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Центральный районный суд рассмотрел административные дела в отношении трех жительниц Новосибирска, которые были на скандальной вечеринке в субботу, 23 мая. Их обвинили в «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 1 июня 2020 года все трое признаны виновными и подвергнуты наказанию в виде административного штрафа, — сообщает пресс-служба суда.

Двум из обвиняемых придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей, одной — в 3 тысячи рублей.

— Женщины были участницами дискотеки, а не организаторами, — уточнила КП-Новосибирск пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Напомним, запрещенная вечеринка прошла на площади Ленина. Она собрала больше ста человек. В ситуацию вмешался Следственный комитет по Новосибирской области. Дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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