Сибирячек, танцевавших на запрещенной дискотеке в центре Новосибирска, оштрафовали
Центральный районный суд рассмотрел административные дела в отношении трех жительниц Новосибирска, которые были на скандальной вечеринке в субботу, 23 мая. Их обвинили в «Невыполнении правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
— Постановлением Центрального районного суда Новосибирска от 1 июня 2020 года все трое признаны виновными и подвергнуты наказанию в виде административного штрафа, — сообщает пресс-служба суда.
Двум из обвиняемых придется заплатить штраф в 5 тысяч рублей, одной — в 3 тысячи рублей.
— Женщины были участницами дискотеки, а не организаторами, — уточнила КП-Новосибирск пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.
Напомним, запрещенная вечеринка прошла на площади Ленина. Она собрала больше ста человек. В ситуацию вмешался Следственный комитет по Новосибирской области. Дело находится на личном контроле Александра Бастрыкина.
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ИСТОЧНИК KP.RU