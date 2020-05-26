2020-05-26T10:05:52+03:00
Общество

Бастрыкин взял на контроль расследование запрещенной вечеринки в центре Новосибирска

Следователи устанавливают участников дискотеки
Ульяна ДЖАНКОВА
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Следователи устанавливают участников запрещенной дискотеки в центре Новосибирска. Фото: Слава СтепановСледователи устанавливают участников запрещенной дискотеки в центре Новосибирска. Фото: Слава Степанов
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования запрещенной дискотеки в центре Новосибирска. В это же время в другом районе города также проходила дискотека. В общей сложности в массовых гуляниях участвовали около 300 новосибирцев.

Напомним, массовые мероприятия по-прежнему запрещены из-за угрозы распространения коронавируса. В регионе действует режим самоизоляции.

Губернатор Новосибирской области резко осудил организаторов и участников дискотек. Он поручил жестче следить в регионе за общественным порядком.

Как доложили в ГУ МВД по Новосибирской области, организаторы вечеринок привлечены к административной ответственности.

Как стало известно, запрещенные тусовки также прошли в Москве и Красноярске.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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