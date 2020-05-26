Бастрыкин взял на контроль расследование запрещенной вечеринки в центре Новосибирска

26 Май 2020 2020-05-26T10:05:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования запрещенной дискотеки в центре Новосибирска. В это же время в другом районе города также проходила дискотека. В общей сложности в массовых гуляниях участвовали около 300 новосибирцев.

Напомним, массовые мероприятия по-прежнему запрещены из-за угрозы распространения коронавируса. В регионе действует режим самоизоляции.

Губернатор Новосибирской области резко осудил организаторов и участников дискотек. Он поручил жестче следить в регионе за общественным порядком.

Как доложили в ГУ МВД по Новосибирской области, организаторы вечеринок привлечены к административной ответственности.

Как стало известно, запрещенные тусовки также прошли в Москве и Красноярске.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собрали толпу: группу «Рви меха» задержала полиция за нелегальный концерт в центре Новосибирска.

Артисты устроили на площади Ленина бесплатное шоу, которое собрало кучу зрителей — в том числе в погонах. (подробнее)

Пир во время коронавируса: молодежь устроила дикую тусу в центре Новосибирска.

Теперь полицейские проводят проверку и ищут организаторов подпольной вечеринки под открытым небом. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU