Бастрыкин взял на контроль расследование запрещенной вечеринки в центре Новосибирска
Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования запрещенной дискотеки в центре Новосибирска. В это же время в другом районе города также проходила дискотека. В общей сложности в массовых гуляниях участвовали около 300 новосибирцев.
Напомним, массовые мероприятия по-прежнему запрещены из-за угрозы распространения коронавируса. В регионе действует режим самоизоляции.
Губернатор Новосибирской области резко осудил организаторов и участников дискотек. Он поручил жестче следить в регионе за общественным порядком.
Как доложили в ГУ МВД по Новосибирской области, организаторы вечеринок привлечены к административной ответственности.
Как стало известно, запрещенные тусовки также прошли в Москве и Красноярске.
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ИСТОЧНИК KP.RU