2020-05-26T08:56:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Трансгенные мыши помогут ученым в борьбе с коронавирусом

Грызуны нужны для тестирования вакцины против COVID-19
Надежда РЫЖКИНА
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Трансгенные мыши помогут новосибирским ученым в борьбе с коронавирусом. Фото: Правительство Новосибирской области.Трансгенные мыши помогут новосибирским ученым в борьбе с коронавирусом. Фото: Правительство Новосибирской области.
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Во вторник, 26 мая, стало известно, что новосибирские ученые создают трансгенных мышей для борьбы с коронавирусом. Займутся этим сотрудники Института цитологии и генетики СО РАН.

— Для тестирования вакцины и противовирусной терапии при COVID-19 ученые с помощью генетических технологий создают специальных мышей. Для испытаний нужны грызуны, которые бы переносили коронавирусную инфекцию как человек, с такими же симптомами и осложнениями. В природе таких мышей не существует, — рассказали в правительстве Новосибирской области.

Кроме того, в НИИ клинической и экспериментальной лимфологии испытывают новые технологии лечения пациентов с COVID-19. Ученые разрабатывают программы диспансеризации и наблюдения вылечившихся пациентов. Также они выясняют, как можно лечить пациентов с «цитокиновым штормом» — реакцией иммунной системы, которая приводит к смерти больного. В институте создают и новый противовирусный препарат на основе интерферона-лямбда. Он может быть эффективным при лечении COVID-19 — так говорят исследования его разработчиков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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