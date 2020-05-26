«Вектор» назвал точную дату клинических испытаний вакцины от коронавируса

26 Май 2020 2020-05-26T08:07:08+03:00

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Во вторник, 26 мая, стало известно, когда начнут испытывать вакцину от коронавируса. Испытания могут начаться в конце июня, заявки на участие уже подали более 300 человек.

— Клинические исследования начнутся 29 июня 2020 года после получения результатов специфической активности и безопасности вакцин на животных и получения разрешения Минздрава России,— рассказал ТАСС гендиректор центра Ринат Максютов.

Как сообщает издание, в научном центре вирусологии «Вектор» выбрали три варианта вакцины от коронавируса для предстоящих испытаний.

Напомним, в числе добровольцев, которые испытают вакцину на себе, ее разработчик Ильназ Иматдинов.

Кстати, не каждый может стать добровольцем. Для этого необходимо сдать анализы. Это общий анализ крови, мочи и очень подробная, развернутая биохимия, также тест на гепатит, ВИЧ. Если здоровье крепкое, то человека включат в группу для исследования.

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ИСТОЧНИК KP.RU