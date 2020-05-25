Губернатор Андрей Травников о подпольных вечеринках в Новосибирске: «Пусть собираются на пустыре и мешают только лягушкам»

25 Май 2020 2020-05-25T10:41:27+03:00

Глава региона поручил ужесточить меры соблюдения общественного порядка во время самоизоляции. Фото: Слава Степанов/ instagram.com/stepanovslava/

Глава региона поручил ужесточить меры за соблюдением порядка в режим самоизоляции

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В понедельник, 25 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании высказался по поводу шумных вечеринок в центре города.

Губернатор поручил жестче контролировать общественный порядок в период самоизоляции.

Такую задачу Андрей Травников поставил перед сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области и мэрии Новосибирска.

— Нужно отреагировать, причем отреагировать так, чтобы у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь. Пусть собираются где-нибудь на пустыре, где могут помешать только лягушкам, — отметил глава региона. — Мало того, что жители о безопасности собственного здоровья не думают, так они еще и создают неудобства для жителей города», — подчеркнул глава региона.

Андрей Травников отметил, что после незаконной ночной вечеринки в центре города новосибирцы обратились в мэрию Новосибирска, в правительство региона с просьбой разобраться в этой ситуации.

Напомним, что ранее по поручению губернатора была проведена проверка и установлены организаторы массовой ночной вечеринки на площади Ленина в Новосибирске.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, они привлечены к административной ответственности по статьям: «Нарушение тишины и покоя граждан» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Также проверку проводит Следственный комитет по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU