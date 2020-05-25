Губернатор Андрей Травников о подпольных вечеринках в Новосибирске: «Пусть собираются на пустыре и мешают только лягушкам»
В понедельник, 25 мая, губернатор Новосибирской области Андрей Травников на оперативном совещании высказался по поводу шумных вечеринок в центре города.
Губернатор поручил жестче контролировать общественный порядок в период самоизоляции.
Такую задачу Андрей Травников поставил перед сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области и мэрии Новосибирска.
— Нужно отреагировать, причем отреагировать так, чтобы у любителей послушать громкую музыку ночью желание собираться в городе отпало напрочь. Пусть собираются где-нибудь на пустыре, где могут помешать только лягушкам, — отметил глава региона. — Мало того, что жители о безопасности собственного здоровья не думают, так они еще и создают неудобства для жителей города», — подчеркнул глава региона.
Андрей Травников отметил, что после незаконной ночной вечеринки в центре города новосибирцы обратились в мэрию Новосибирска, в правительство региона с просьбой разобраться в этой ситуации.
Напомним, что ранее по поручению губернатора была проведена проверка и установлены организаторы массовой ночной вечеринки на площади Ленина в Новосибирске.
Как сообщили в региональном ГУ МВД, они привлечены к административной ответственности по статьям: «Нарушение тишины и покоя граждан» и «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».
Также проверку проводит Следственный комитет по Новосибирской области.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собрали толпу: группу «Рви меха» задержала полиция за нелегальный концерт в центре Новосибирска.
Артисты устроили на площади Ленина бесплатное шоу, которое собрало кучу зрителей — в том числе в погонах. (подробнее)
Пир во время коронавируса: молодежь устроила дикую тусу в центре Новосибирска.
Теперь полицейские проводят проверку и ищут организаторов подпольной вечеринки под открытым небом. (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU