«Отпуск будет»: пилот оставил послание в небе над Новосибирском

19 Май 2020 2020-05-19T19:21:07+03:00

Сегодня, 19 мая, в небе над Новосибирской областью появилось новое, на этот раз куда более оптимистичное, послание. Фото: "АСТ-54"

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Сегодня, 19 мая, в небе над Новосибирской областью появилось новое, на этот раз куда более оптимистичное, послание. Фраза «Отпуск будет» была «написана» в небе пилотом Олегом Кобзевым, который уже оставлял свой автограф в небе над Колыванским районом.

— После той первой надписи, многие люди спрашивали меня, будет ли у этой акции продолжение. Изначально я об этом не задумывался, а потом решил, почему бы и не повторить этот опыт? Фразу я выбрал не просто так. Во-первых, это, можно сказать, адресовано моему сыну, который сейчас служит на Камчатке. Завтра у него начинается отпуск, он собирался прилететь домой, но в сложившейся ситуации все складывается не так просто. И мне захотелось его таким образом поддержать. Ну и во-вторых, такая поддержка сейчас, на самом деле, нужна многим. Хочется верить, что ограничения, принятые в связи с коронавирусом, постепенно начнут смягчаться. И люди все же смогут насладиться в полной мере своим долгожданным отпуском, — рассказал КП-Новосибирск Олег Кобзев.

Новая надпись появилась в том же месте, что и первая — над Колыванским районом в Новосибирской области. По словам пилота, эта местность удобная и достаточно хорошо подходит для таких полетов. Не изменил сибиряк и своему самолету: в этот раз Олег тоже сидел за штурвалом прославившегося RA-2173G.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, как в небе над Новосибирской областью появилась загадочная фраза «А где все?», которую можно было заметить на радарах. Как оказалось, автором столь нестандартного перформанса оказался сибиряк Олег Кобзев, который позже рассказал журналистам, как ему в голову пришла такая идея.

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ИСТОЧНИК KP.RU