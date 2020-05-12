Таинственная надпись появилась в небе над Новосибирском: показываем, как это было
Пилот частного самолета, пролетавший над Новосибирской областью, написал в небе фразу «А где все?». Чтобы оставить такой замысловатый автограф, летчик потратил около часа.
— Летчик за штурвалом одномоторного самолета сегодня почти час выводил надпись «А где все?», которую можно увидеть над Колыванским районом с помощью сервиса Flight Radar, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».
Сибиряки юмор пилота оценили. В комментариях под постом многие подписчики написали, что сейчас людям как никогда нужно что-нибудь позитивное. А забавная надпись в небе — это отличные вариант для поднятия настроения.
— Молодец! Такая вот позитивная новость для людей сегодня.
— А он хорош. Подчерк такой ровный.
— Как же скучно я живу, — пишут люди.
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ИСТОЧНИК KP.RU