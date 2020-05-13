2020-05-13T10:03:45+03:00
Общество

«Почерк у меня не очень, но я старался!»: пилот объяснил, как написал самолетом фразу «А где все?»

Необычное послание новосибирского летчика зафиксировали радары, а вот зрители с земли ничего не увидели
Вадим АЛЕКСЕЕВАнна ПАШАГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
На надпись ушел час. Фото: предоставлено героем публикации.На надпись ушел час. Фото: предоставлено героем публикации.
Изменить размер текста:

Улетный фокус показал новосибирский пилот Олег Кобзев. На частном самолете вывел в небе вопросительную фразу «А где все?». RA-2173G — самолет крошечный, следов, как Боинги, не оставляет. Так что ни зрители с земли, ни спутники, ни марсиане ничего не увидели. А вот радары засекли маршрут юмориста. Портал FlightRadar в режиме онлайн целый час показывал, как летчик аккуратно выписывал каждую букву.

Кстати, почерк у Олега Кобзева, что сидел за штурвалом — отличный, буквы четкие. Ну, а что вы хотели — Олег возглавляет общественную организацию пилотов-частников, бывалый ас.

— На самом деле почерк у меня не очень. В небе буквы прямее получаются, чем на бумаге, я старался, — рассказал он в интервью «КП»-Новосибирск», добавив: — Очень непривычно было. Делал такое первый раз. Никаких трюков выполнять не приходилось, только крены, развороты и ничего больше. Главное, не отклоняться было от траектории.

У российского пилота оказался ровный почерк. Фото: Flightradar24.com

У российского пилота оказался ровный почерк. Фото: Flightradar24.com

Пилот провернул трюк над Колыванью — это местечко под Новосибирском. А чего бы и не пошалить — небо-то в коронавирусные времена чистое, что школьные тетрадки во время удаленки.

Ксати, надоумил аса на акцию экс-басист группы «Звери» Константин Лабецкий. Это он попросил Олега устроить такой перформанс. Автор этого воздушного «зверства» от вопросов сейчас уклоняется.

— Пока рано давать интервью. Будет еще кое-что, — заинтриговал КП-Новосибирск Константин.

Теряемся теперь в догадках. Может, еще одна надпись в небе появится? Или пилот текст песни напишет? Картинку нарисует? Впрочем, даже эта короткая фраза «А где все?» — произведение искусства для летчиков. Новичок с таким не справится. Но технология воздушной каллиграфии известна. Надо иметь полное ощущение пространства, когда сидишь за штурвалом и опыт.

А это вывел австрийский ас. У него, похоже, прописей в детстве не было.

А это вывел австрийский ас. У него, похоже, прописей в детстве не было.

— В этот день (12 мая) был полный штиль, и не было никаких помех, — комментирует шутку летчика наш эксперт, любитель легкой авиации Роман Бузунов. — Для создания такой надписи самолету не обязательно переворачиваться в воздухе. Все это можно обозначит в маршрутных картах, и совершать развороты в нужном направлении. Главное, держать ориентир в голове. С земли зрителям могло показаться, что самолет выписывает круги, самой фразы, конечно, не было видно.

Без специального разрешения подобные воздушные «записки» недопустимы. Каждый вылет нужно согласовывать с управлением воздушного движения. Пилот свой трюк со всеми согласовал.

Кстати, российский пилот — не первый, кто пишет послания в небе. Так, 17 марта, его австрийский коллеги также через портал FlightRadar вывел фразу, актуальную и на сегодняшний день: «Stay home», то есть «Оставайтесь дома». Стало быть, сибирский летчик сделал ответочку. Считай, у асов этакий чатик в небе появился, форум по интересам. Лишь бы теперь об этой акции космонавты не узнали. А то ведь точно не удержатся, и будут на МКС рисунки в ответ выписывать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Где все?»: авиарадары засекли таинственную надпись над Новосибирском

Ее за час вывел в небе пилот частного самолета (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Она появилась внезапно»: в Бердске задержали водителя, сбившего насмерть 51-лентюю женщину
«Сначала оранжевая, потом бирюзовая»: новосибирцев напугал цвет воды в реке Каменке
Зеленые зоны Затулинки объединят в единый парк
«Нес малышей осторожно»: кот подбросил хозяйке двух новорожденных зайчат
Погода в Новосибирске до 20 мая: рассказываем, что нас ждет
Это рекорд! Такого еще не было: в Новосибирской области выздоровели 66 больных коронавирусом
«Остановись так, чтобы она упала и полетела куда подальше»: пенсионерку без маски выгнали из автобуса
«К ИВЛ подключены 20 пациентов»: в Новосибирске у 74 человек обнаружили коронавирус
«Наступил в яму и начал захлебываться»: под Новосибирском утонул 9-летний мальчик
График работы метро в Новосибирске с 13 мая 2020 года: что изменится
«Вирус разрушил организм здорового мужика» : умер трубач оперного театра Павел Бурков, заразившийся COVID-19
Красота за 400 миллионов: фотограф показал видео с новой подсветкой на оперном театре
«Загорелась веранда»: мама с пятилетним ребенком не смогли выбраться из горящего дома
Пляжи в Новосибирске 2020: в МЧС объяснили, когда их откроют
«Ростелеком» в Сибири объявляет набор сотрудников для дистанционной работы
«Врезался в металлическое ограждение»: в Новосибирске 24-летний байкер сломал бедро, упав с мотоцикла
«Пожарные неслись»: в Новосибирске вспыхнула «ГАЗель»
«Открутили решетки на окнах»: полицейских уволили за то, что двое сибиряков убежали из камеры
«Я перелетел через машину»: байкер, которого сбил автомобиль, показал, как это произошло
«Он его не заметил»: под Новосибирском 30-летний водитель задавил пенсионера
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 13 мая 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе
Счетная палата: «Кризис, возникший из-за коронавируса, будет продолжаться не меньше года»
«Мне страшно так жить»: лысой модели, которую избили на глазах у детей, начали угрожать
Число заболевших коронавирусом в Новосибирске на 13 мая 2020 года составило 1300 человек
Директор футбольного клуба «Новосибирск» ушла в отставку
В Новосибирске иномарка врезалась в грузовик: 3-летний ребенок попал в больницу
«Где все?»: авиарадары засекли таинственную надпись над Новосибирском