«Почерк у меня не очень, но я старался!»: пилот объяснил, как написал самолетом фразу «А где все?»

Улетный фокус показал новосибирский пилот Олег Кобзев. На частном самолете вывел в небе вопросительную фразу «А где все?». RA-2173G — самолет крошечный, следов, как Боинги, не оставляет. Так что ни зрители с земли, ни спутники, ни марсиане ничего не увидели. А вот радары засекли маршрут юмориста. Портал FlightRadar в режиме онлайн целый час показывал, как летчик аккуратно выписывал каждую букву.

Кстати, почерк у Олега Кобзева, что сидел за штурвалом — отличный, буквы четкие. Ну, а что вы хотели — Олег возглавляет общественную организацию пилотов-частников, бывалый ас.

— На самом деле почерк у меня не очень. В небе буквы прямее получаются, чем на бумаге, я старался, — рассказал он в интервью «КП»-Новосибирск», добавив: — Очень непривычно было. Делал такое первый раз. Никаких трюков выполнять не приходилось, только крены, развороты и ничего больше. Главное, не отклоняться было от траектории.

У российского пилота оказался ровный почерк. Фото: Flightradar24.com

Пилот провернул трюк над Колыванью — это местечко под Новосибирском. А чего бы и не пошалить — небо-то в коронавирусные времена чистое, что школьные тетрадки во время удаленки.

Ксати, надоумил аса на акцию экс-басист группы «Звери» Константин Лабецкий. Это он попросил Олега устроить такой перформанс. Автор этого воздушного «зверства» от вопросов сейчас уклоняется.

— Пока рано давать интервью. Будет еще кое-что, — заинтриговал КП-Новосибирск Константин.

Теряемся теперь в догадках. Может, еще одна надпись в небе появится? Или пилот текст песни напишет? Картинку нарисует? Впрочем, даже эта короткая фраза «А где все?» — произведение искусства для летчиков. Новичок с таким не справится. Но технология воздушной каллиграфии известна. Надо иметь полное ощущение пространства, когда сидишь за штурвалом и опыт.

А это вывел австрийский ас. У него, похоже, прописей в детстве не было.

— В этот день (12 мая) был полный штиль, и не было никаких помех, — комментирует шутку летчика наш эксперт, любитель легкой авиации Роман Бузунов. — Для создания такой надписи самолету не обязательно переворачиваться в воздухе. Все это можно обозначит в маршрутных картах, и совершать развороты в нужном направлении. Главное, держать ориентир в голове. С земли зрителям могло показаться, что самолет выписывает круги, самой фразы, конечно, не было видно.

Без специального разрешения подобные воздушные «записки» недопустимы. Каждый вылет нужно согласовывать с управлением воздушного движения. Пилот свой трюк со всеми согласовал.

Кстати, российский пилот — не первый, кто пишет послания в небе. Так, 17 марта, его австрийский коллеги также через портал FlightRadar вывел фразу, актуальную и на сегодняшний день: «Stay home», то есть «Оставайтесь дома». Стало быть, сибирский летчик сделал ответочку. Считай, у асов этакий чатик в небе появился, форум по интересам. Лишь бы теперь об этой акции космонавты не узнали. А то ведь точно не удержатся, и будут на МКС рисунки в ответ выписывать.

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