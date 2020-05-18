«Заразились 12 медиков»: в больнице №34 произошла вспышка коронавируса

18 Май 2020 2020-05-18T11:29:09+03:00

Эту информацию подтвердили в региональном минздраве

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В понедельник, 18 мая, стало известно, что в клинической больнице №34 коронавирусом заразились 12 врачей.

Информацию КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе министерства здравоохранения Новосибирской области.

— Это действительно так. В лечебных учреждениях случаи заражения нередки. Врачи работают с больными, в том числе с теми, кто болеет бессимптомно, — сообщила корреспонденту КП-Новосибирск руководитель пресс-службы регионального минздрава Светлана Шуваева. От кого заразился персонал, неизвестно.

Напомним, 30 апреля министр здравоохранения области Константин Хальзов рассказал об увеличении количества медиков, заболевших коронавирусом. Всего в регионе на тот момент было 79 врачей с диагнозов «коронавирусная инфекция». 8 мая стало известно, что заразились 35 сотрудников «Скорой помощи».

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ИСТОЧНИК KP.RU