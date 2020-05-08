«Первым заболел фельдшер»: в Новосибирске 35 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T19:54:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске 35 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом. Об этом рассказала главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова.

— Первым у нас заболел фельдшер инфекционной бригады, который поехал на вызов с ОРВИ. Тогда он не знал, что эта пациентка выезжала за границу и могла быть в числе зараженных. Поэтому, он пошел на вызов только в маске, перчатках и одноразовом халате. А специальный защитный костюм не надел. Сейчас уже некоторые из наших сотрудников выздоровели и вышли на работу. Больше половины — бессимптомные, их выявили, потому что обследовали в плановом порядке, как медработников, или по контакту с инфицированными. Но вообще, стоит отметить, что у нас большинство заразившихся — это сотрудники диспетчерской службы 103. Как именно они заболели, сказать сложно. Возможно, это был внешний источник: кто-то пришел на работу или бессимптомный, или с минимальными проявлениями. Потому что распространяться начало сразу очагом.

По словам Ирины Большаковой, на данный момент в коллективе протестировали уже около 700 человек.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что на 30 апреля в регионе было зарегистрировано 79 случаев заболевания коронавирусом среди медиков. При этом министра здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов отметил, пока что нам удается сдержать натиск заболеваемости среди медперсонала.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирской области заразились коронавирусом 79 медиков

Об этом сообщил министр здравоохранения (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU