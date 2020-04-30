В Новосибирской области заразились коронавирусом 79 медиков

30 Апр 2020 2020-04-30T14:15:13+03:00

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Константин Хальзов, министр здравоохранения Новосибирской области, рассказал об увеличении случаев заболевания коронавирусом среди врачей. Однако, по его словам, пока что в регионе удается сдержать натиск заболеваемости среди медперсонала.

— У нас постепенно увеличивается число случаев заболевания среди медиков. Всего у нас в регионе 79 таких пациентов. Однако мы стараемся максимально тестировать всех тех, кто потенциально имеет возможность заразиться. В частности, это касается и медперсонала, контактирующего с больными, — пояснил министр.

Напомним, что Константин Хальзов также прокомментировал очереди из машин скорой помощи, образующиеся около больницы № 11. По его словам, уменьшить количество поступающих туда пациентов никак нельзя, однако уже был обсужден вопрос об открытии дополнительных больничных боксов.

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Константин Хальзов отметил, что вопрос об открытии дополнительных больничных боксов уже обсуждался (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU