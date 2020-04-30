2020-04-30T15:01:49+03:00
Общество

«Пресечь поток пациентов нельзя»: министр здравоохранения прокомментировал очереди из скорых

Константин Хальзов отметил, что вопрос об открытии дополнительных больничных боксов уже обсуждался
Алена КУЛЕШОВА
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Министр здравоохранения Новосибирской области прокомментировал очереди из машин скорой помощи в больнице № 11.Министр здравоохранения Новосибирской области прокомментировал очереди из машин скорой помощи в больнице № 11.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Министр здравоохранения Новосибирской области прокомментировал очереди из машин скорой помощи в больнице № 11. По его словам, вопрос о том, чтобы открыть дополнительные больничные боксы уже обсуждался.

— Есть определенная задержка при госпитализации, в связи с тем, что, согласно протоколу, нельзя пресечь поток поступающих пациентов. Однако, накануне мы уже обсуждали открытие дополнительных больничных боксов, — пояснил министр.

Напомним, сегодня, 30 апреля, стало известно еще о 35 новых случаев заболевших. Всего в регионе на данный момент зарегистрирован 471 случай заболевания: из них 25 детей. В настоящее время 78 человек выздоровели, 4 скончались.В отделениях реанимации находятся 17 человек, к аппарату подключили ИВЛ — 9 человек. В детскую больницу №3 госпитализировано 84 ребенка с подозрением на коронавирус.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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