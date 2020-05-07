2020-05-07T22:00:18+03:00
Общество

В Новосибирске открыли новый инфекционный госпиталь на 190 мест

Он находится на базе Городской клинической больницы № 12
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области начал 6 мая работать еще один госпиталь, который будет принимать пациентов с коронавирусом.В Новосибирской области начал 6 мая работать еще один госпиталь, который будет принимать пациентов с коронавирусом.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области начал 6 мая работать еще один госпиталь, который будет принимать пациентов с коронавирусом. Он находится на базе Городской клинической больницы № 12.

— В министерстве здравоохранения Новосибирской области сообщили, что для приема пациентов в госпитале подготовлены 190 коек, каждая из которых имеет точку доступа к кислороду. Кроме того, все необходимые средства индивидуальной защиты имеются там в нужном количестве. Штат полностью укомплектован и готов к работе, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Сейчас в новый госпиталь перевозят пациентов из других инфекционных госпиталей для долечивания, а также бессимптомных больных.

Напомним, в настоящее время в Новосибирске выявлено 876 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки число заболевших в регионе увеличилось на 67 человек. В их числе — 42 ребенка. На данный момент, 262 пациента были выписаны из больницы после выздоровления.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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