В Новосибирской области было выписано 22 пациента, выздоровевших от коронавируса
В Новосибирской области выписано еще 22 пациента, вылечившихся от коронавируса. Об этом сообщает региональный Оперштаб.
— На десять вечера 7 мая в регионе выявлено всего 876 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В настоящее время 262 пациента уже выздоровели и были выписаны из больницы. Скончались от данного заболевания 12 человек. Под медицинским наблюдением продолжают оставаться 1762 человека, сняты с наблюдения уже 12 875 человек, — сообщает Оперштаб.
Кроме того, за прошедшие сутки в области было зарегистрировано 953 пациента с ОРВИ и гриппом. Госпитализированы 39 человек.
Напомним, сегодня стало известно о еще 67 зараженных коронавирусом сибиряках. В их числе — 42 ребенка. В детскую больницу №3 госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус. В отделениях реанимации находятся 53 пациента, на ИВЛ — 25 человек. В Новосибирской области на данный момент провели уже 48 810 тестов на коронавирус.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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