В Новосибирской области коронавирусом заразились еще 67 человек
В четверг, 7 мая, стало известно еще о 67 новосибирцах, зараженных коронавирусом. Об этом рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
— Всего с начала эпидемии на территории региона выявили 876 случаев коронавируса, в том числе 42 ребенка. 240 выздоровели, за последние сутки выписаны 56 человек, — рассказал Нелюбов.
В отделениях реанимации находятся 53 пациента, на ИВЛ — 25 человек.
Напомним, за последние сутки еще один человек умер от коронавируса. Это 29-летняя женщина. У нее также были проблемы с легкими и почками. Об этом рассказала главный инфекционист региона Лариса Позднякова. Также она отметила, что в сутки в реанимации находятся 25-30 человек, это тяжелые пациенты, треть из них подключены к аппаратам ИВЛ.
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ИСТОЧНИК KP.RU