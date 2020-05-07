«Тут прохода нет»: новосибирцев без маски не пускают в метро

7 Май 2020 2020-05-07T16:59:53+03:00

Новосибирцы жалуются на то, что их не пускают в метро без маски. Фото: предоставлено героями материала

Купить их предлагают прямо там же, на кассе, где продают жетоны

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Новосибирцы жалуются на то, что их не пускают в метро без маски. По словам людей, их задерживают прямо возле турникета.

— Сотрудница метрополитена преградила мне путь к турникету и сказала, что без маски тут прохода нет. Если нет своей — не беда, купить ее можно прямо здесь. На мой вопрос, на каком основании появились подобные ограничительные меры, мне ответили, что постановление об этом от начальства у них появилось только полчаса назад. Но увидеть его пока нигде нельзя, — рассказал КП-Новосибирск пассажир Роман.

Когда сотрудница метро поняла, что самостоятельно ей не удается убедить упрямого пассажира, на помощь ей пришла полиция.

— Подошли двое полицейских, которым я задал тот же вопрос: если это официальное постановление, то где с ним можно ознакомиться? Мне ответили примерно то же самое: что постановление появилось, но, по сути, его пока нигде нет. Ну я им и сказал, что вот когда будет постановление, тогда и поговорим об этом. Никаких оснований меня задерживать у них не было, я со спокойной душой направился обратно в метро. Мне, конечно, снова попытались помешать, но уже не вышло. К слову, маска у меня с собой все же была, но около турникета я ее отдал какому-то дедушке, которого тоже к поездам не пускали, — пояснил сибиряк.

Получить оперативный комментарий от сотрудников метрополитена не удалось. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в кассах новосибирского метро теперь можно приобрести защитную маску. Пресс-секретарь новосибирского метрополитена тогда сообщил, что хоть проход на платформу без маски не желателен, препятствовать пассажирам никто не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU