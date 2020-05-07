2020-05-07T16:59:53+03:00
Общество

«Тут прохода нет»: новосибирцев без маски не пускают в метро

Купить их предлагают прямо там же, на кассе, где продают жетоны
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Новосибирцы жалуются на то, что их не пускают в метро без маски. Фото: предоставлено героями материалаНовосибирцы жалуются на то, что их не пускают в метро без маски. Фото: предоставлено героями материала
Изменить размер текста:

Новосибирцы жалуются на то, что их не пускают в метро без маски. По словам людей, их задерживают прямо возле турникета.

— Сотрудница метрополитена преградила мне путь к турникету и сказала, что без маски тут прохода нет. Если нет своей — не беда, купить ее можно прямо здесь. На мой вопрос, на каком основании появились подобные ограничительные меры, мне ответили, что постановление об этом от начальства у них появилось только полчаса назад. Но увидеть его пока нигде нельзя, — рассказал КП-Новосибирск пассажир Роман.

Когда сотрудница метро поняла, что самостоятельно ей не удается убедить упрямого пассажира, на помощь ей пришла полиция.

— Подошли двое полицейских, которым я задал тот же вопрос: если это официальное постановление, то где с ним можно ознакомиться? Мне ответили примерно то же самое: что постановление появилось, но, по сути, его пока нигде нет. Ну я им и сказал, что вот когда будет постановление, тогда и поговорим об этом. Никаких оснований меня задерживать у них не было, я со спокойной душой направился обратно в метро. Мне, конечно, снова попытались помешать, но уже не вышло. К слову, маска у меня с собой все же была, но около турникета я ее отдал какому-то дедушке, которого тоже к поездам не пускали, — пояснил сибиряк.

Получить оперативный комментарий от сотрудников метрополитена не удалось. КП-Новосибирск следит за развитием событий.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что в кассах новосибирского метро теперь можно приобрести защитную маску. Пресс-секретарь новосибирского метрополитена тогда сообщил, что хоть проход на платформу без маски не желателен, препятствовать пассажирам никто не будет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На кассах в новосибирском метро начали продавать защитные маски

Без них на платформу идти не рекомендуют (подробнее).

Губернатор Андрей Травников ввел масочный режим в Новосибирске

Без маски теперь нельзя ходить в аптеку и ездить в транспорте (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Красиво летят: смотрим видео с генеральной репетиции воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске
«Эта дрянь убивает наших детей»: новосибирец рассказал в соцсетях, как поймал племянника на покупке снюса
«Тут прохода нет»: новосибирцев без маски не пускают в метро
«Ехала непристегнутой»: полиция проверяет новое видео отчисленной студентки, спевшей про АУЕ
«Это просто позорище»: на больницу под Новосибирском вместо российского флага повесили немецкий триколор
Новосибирцы участвуют во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
Ошибки и греховные привычки – в чем разница?
В Новосибирской области учительница отсудила 100 тысяч рублей у министерства образования
К юбилею Победы: жители новосибирской многоэтажки составили цифру 75 из горящих окон
Нарушителей масочного режима передали полиции
«Вышел из дома и исчез»: в Новосибирске две недели ищут 29-летнего парня с татуировками
Стало известно, во сколько пройдет парад военной авиации 9 мая 2020 года в Новосибирске
«Скорую» надо?»: в Новосибирске столкнулись внедорожник и легковушка
Генеральная репетиция воздушного Парада Победы 9 мая 2020 года в Новосибирске: самые яркие фото
Нажились на стариках: два парня из села ограбили пенсионеров на 1,5 миллиона рублей
На кассах в новосибирском метро начали продавать защитные маски
«Это же новая дорога была»: под Новосибирском мусоровоз утонул в щебне
«Временная связь» по рассказу Кира Булычева: эксклюзивная премьера в Wink
На стройплощадке ЖК «Акация на Ватутина» открылся офис продаж