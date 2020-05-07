2020-05-07T10:04:42+03:00
Общество

На кассах в новосибирском метро начали продавать защитные маски

Без них на платформу идти не рекомендуют
Надежда РЫЖКИНА
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На кассах в новосибирском метро начали продавать защитные маски. Фото: Новосибирский метрополитен.На кассах в новосибирском метро начали продавать защитные маски. Фото: Новосибирский метрополитен.
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В кассе новосибирского метро теперь можно купить не только жетон, но и защитную маску. Без нее идти на платформу не рекомендуется. КП-Новосибирск узнала по чем маски в метро. — Одна штука стоит 32 рубля. Это рекомендация, конечно, никто не будет препятствовать пассажирам, но стоит помнить, что в городе действует масочный режим, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин. Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса 27 апреля распоряжением губернатора в Новосибирске ввели масочный режим. Маски обязаны носить все жители в общественном транспорте, в магазинах и других местах с массовым пребыванием людей, чтобы не допустить распространение коронавируса. Напомним, что в крупных супермаркетах на кассе не пробивают товар, если покупатель без маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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