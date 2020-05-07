На кассах в новосибирском метро начали продавать защитные маски

7 Май 2020 2020-05-07T10:04:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В кассе новосибирского метро теперь можно купить не только жетон, но и защитную маску. Без нее идти на платформу не рекомендуется. КП-Новосибирск узнала по чем маски в метро. — Одна штука стоит 32 рубля. Это рекомендация, конечно, никто не будет препятствовать пассажирам, но стоит помнить, что в городе действует масочный режим, — сообщил корреспонденту КП-Новосибирск пресс-секретарь новосибирского метрополитена Владимир Кузменкин. Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса 27 апреля распоряжением губернатора в Новосибирске ввели масочный режим. Маски обязаны носить все жители в общественном транспорте, в магазинах и других местах с массовым пребыванием людей, чтобы не допустить распространение коронавируса. Напомним, что в крупных супермаркетах на кассе не пробивают товар, если покупатель без маски.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU