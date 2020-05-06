2020-05-06T05:34:31+03:00
Общество

«Общаемся с Дымкой по скайпу»: кошка с железными лапками не может вернуться к хозяйке из-за коронавируса

В Новосибирск ее привезли на операцию и обследование протеза
Ульяна ДЖАНКОВА
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Кошка Дымка с железными лапками из-за коронавируса не может вернуться домой.Кошка Дымка с железными лапками из-за коронавируса не может вернуться домой.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Кошка Дымка, у которой вместо лапок четыре протеза, из-за коронавируса вынуждена жить в ветеринарной клинике в Новосибирске. Ее хозяйка уже больше месяца общается со своей пушистой любимицей по скайпу.

Жителям Кемеровской области запретили выезд из региона по личным нуждам из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 14 апреля местные власти. Поэтому кошка с железными лапками никак не может вернуться домой.

— Увезла ее в клинику 11 марта, думали на 2-3 недели, и вот уже май. Нужно было поменять насадку на протез, а еще была проблема с кожей на правой лапке, — рассказала КП-Новосибирск Нина Полосухина. — Очень скучаю по Дымке. Общаемся только через скайп. Она меня узнает, сразу как видит начинает своим коротким хвостиком вилять. Ну и очень сердитая, доктор говорит гоняет всех по клинике.

Когда разрешится ситуация, пока неясно. Сейчас женщине нужно оплатить две операции, а еще сибирячке приходится содержать Дымку в стационаре. На все про все требуется приличная сумма.

Если вы можете помочь Нине и кошке Дымке, звоните по номеру телефона: 8 — 923 — 464 — 98 — 22.

Напомним, кошке Дымке из Новокузнецка новосибирские ветеринары поставили протезы после того, как животному пришлось ампутировать все лапы, они были обморожены. Кошку нашла на дороге женщина, она принесла ее ветеринарам. Помимо лапок, Дымке отрезали ушки и хвост, они также пострадали на морозе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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