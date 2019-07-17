Дымка, иди! Новосибирские ветеринары поставили лапки-протезы ласковой кошечке

СЕГОДНЯ 06:52 2019-07-17T06:52:30+03:00

Кошка Дымка отморозила не только лапки, но и хвост и уши. Стоп-кадр с видео: vk.com/vetbest.

Теперь у Рыжика, который совсем недавно освоился с протезами, появился товарищ по несчастью — кошка Дымка

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У врачей в новосибирской ветклинике новый пациент- кошечка, приехавшая из Новокузнецка. Из-за сильного обморожения она потеряла лапы, уши и хвост.

— Кошечка Дымка сейчас находится в клинике на стационарном лечении, ей поставили протезы вместо лапок, и сейчас идет плановый процесс их приживления. За пушистой пациенткой планируют наблюдать еще около месяца, — рассказали в клинике «БЭСТ», добавив, что как только кошечка восстановиться, ее отправят обратно домой, к хозяевам.

Кошечку Дымку, как и Рыжика, уже нашли в состоянии обморожения и экстренно помочь ей не удалось. Однако Дымку приютила к себе девушка, которая занимается ее лечением и ждет ее возвращения домой.

— Протезы для Дымки сделаны в более новой версии, чем у Рыжика. Они отличаются как внутри, так и снаружи. Их проектированием занимались Наталья Владимировна Уланова и Сергей Сергеевич Горшков — доктора клиники, — отметили в «БЭСТе».

По словам персонала, с котом Рыжиком, живущим в клинике (он тоже на протезах вместо лапок), Дымка сохраняет нейтральные отношения, но едят они при этом из одной миски.

Напомним, кот Рыжик приехал к новосибирским ветеринарам из Томска. После обморожения он лишился всех конечностей и ему поставили протезы вместо лапок. А видео с робкими шагами рыжего бедолаги растрогало пользователей соцсетей.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="576" height="320" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/720603" frameborder="0"></iframe> Новосибирские ветеринары поставили лапки-протезы ласковой кошечке.

ИСТОЧНИК KP.RU