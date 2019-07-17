Дымка, иди! Новосибирские ветеринары поставили лапки-протезы ласковой кошечке
У врачей в новосибирской ветклинике новый пациент- кошечка, приехавшая из Новокузнецка. Из-за сильного обморожения она потеряла лапы, уши и хвост.
— Кошечка Дымка сейчас находится в клинике на стационарном лечении, ей поставили протезы вместо лапок, и сейчас идет плановый процесс их приживления. За пушистой пациенткой планируют наблюдать еще около месяца, — рассказали в клинике «БЭСТ», добавив, что как только кошечка восстановиться, ее отправят обратно домой, к хозяевам.
Кошечку Дымку, как и Рыжика, уже нашли в состоянии обморожения и экстренно помочь ей не удалось. Однако Дымку приютила к себе девушка, которая занимается ее лечением и ждет ее возвращения домой.
— Протезы для Дымки сделаны в более новой версии, чем у Рыжика. Они отличаются как внутри, так и снаружи. Их проектированием занимались Наталья Владимировна Уланова и Сергей Сергеевич Горшков — доктора клиники, — отметили в «БЭСТе».
По словам персонала, с котом Рыжиком, живущим в клинике (он тоже на протезах вместо лапок), Дымка сохраняет нейтральные отношения, но едят они при этом из одной миски.
Напомним, кот Рыжик приехал к новосибирским ветеринарам из Томска. После обморожения он лишился всех конечностей и ему поставили протезы вместо лапок. А видео с робкими шагами рыжего бедолаги растрогало пользователей соцсетей.
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Новосибирские ветеринары поставили лапки-протезы ласковой кошечке.
ИСТОЧНИК KP.RU