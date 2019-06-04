Слезы на глазах: первые шаги кота, у которого вместо лапок протезы, растрогали соцсети

СЕГОДНЯ 08:49 2019-06-04T08:49:58+03:00

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Бедное животное оказалось на улице в 40-градусный мороз и из-за обморожения потеряло все четыре лапки. Но теперь у него есть шанс на новую, активную жизнь, правда, уже на протезах. Видео с его первыми, несмелыми шагами появилось в группе Ветеринарной клиники «БЭСТ» в Новосибирске в «Инстаграме».

— Этого котика в 2016 году подобрали на улице в Томске, в 40-градусный мороз. Когда его нашли, он был в очень тяжелом состоянии. После стабилизации, котику посчастливилось попасть в руки ветеринарного врача-хирурга Сергея Горшкова, так котик из Томска переехал на постоянное жительство в Новосибирск, — рассказали в клинике «БЭСТ», добавив, что здесь теперь котик и живет.

В ветклинике отмечают, что сейчас рыжик выходит на уличную прогулку, чтобы осмотреть владения. Заодно и привыкнуть к новым лапкам.

Видео с робкими шагами рыжего бедолаги растрогало пользователей соцсетей, которые теперь осыпают благодарностью врачей и искренне желают здоровья котику. Вот что они пишут в комментариях:

— Больно смотреть на таких животных! Но вы огромные молодцы! Слов нет, сколько вы помогаете животным и сколько в вас сил и энергии!

— Рыженькое солнышко! Здоровья лапочке! А врачам огромное уважение и низкий поклон за их работу, за то что дают возможность полноценно жить вот таким вот животным.

— И не повезло, и повезло котейке! Здоровья рыжику!

— Умничка какой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="272" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/712714" frameborder="0"></iframe> Первые шаги кота, у которого вместо лапок протезы, растрогали соцсети.

ИСТОЧНИК KP.RU