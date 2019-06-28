Мило и трогательно: котик с протезированными лапками учится умываться
В сети появилось милое видео, на котором кот Рыжик умывается протезами вместо лапок. Выглядит процесс очень трогательно, кажется, кот полностью привык к новому облику и его не беспокоят внешние данные. Протезы для него стали, как родные лапки.
Помочь коту с ограниченными возможностями взялись в новосибирской ветеринарной клинике «Бест». Благодаря врачам, пушистый пациент, оказавшийся в тяжелом положении из-за сильного обморожения, получил шанс на полноценную, активную жизнь.
Рыжик уже пробовал выходить на прогулку, привыкая к своему новому образу жизни, а теперь котик без проблем приводит себя в порядок.
Неравнодушные подписчики переживают за судьбу кота и продолжают удивляться мужеству пушистого пациента.
— Какие бы у котика ни были лапки, он все может и делает, — пишут люди в комментариях под видео.
Специалисты ветклиники также сообщили, что Рыжик продолжает жить под присмотром ветврачей, его дела идут хорошо.
Рыжик умывается с помощью протезов.
ИСТОЧНИК KP.RU