2019-06-28T09:58:11+03:00
Дом. Семья

Мило и трогательно: котик с протезированными лапками учится умываться

Благодаря новосибирским ветеринарам, животное может жить полной жизнью
Алена КУЛЕШОВА
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Кот рыжик умывается с помощью протезов. Фото: Кадр из роликаКот рыжик умывается с помощью протезов. Фото: Кадр из ролика
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В сети появилось милое видео, на котором кот Рыжик умывается протезами вместо лапок. Выглядит процесс очень трогательно, кажется, кот полностью привык к новому облику и его не беспокоят внешние данные. Протезы для него стали, как родные лапки.

Помочь коту с ограниченными возможностями взялись в новосибирской ветеринарной клинике «Бест». Благодаря врачам, пушистый пациент, оказавшийся в тяжелом положении из-за сильного обморожения, получил шанс на полноценную, активную жизнь.

Рыжик уже пробовал выходить на прогулку, привыкая к своему новому образу жизни, а теперь котик без проблем приводит себя в порядок.

Неравнодушные подписчики переживают за судьбу кота и продолжают удивляться мужеству пушистого пациента.

— Какие бы у котика ни были лапки, он все может и делает, — пишут люди в комментариях под видео.

Специалисты ветклиники также сообщили, что Рыжик продолжает жить под присмотром ветврачей, его дела идут хорошо.

Рыжик умывается с помощью протезов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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