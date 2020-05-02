Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД

2 Май 2020 2020-05-02T16:01:57+03:00

Майора Елену Устинову, которая ставила сотрудникам план по штрафам за самоизоляцию, решили уволить. Но, вероятно, она исполняла приказ свыше

Изменить размер текста: A A

Майора Елену Устинов решили уволить после того, как неизвестный слили в сеть ее приказы. Они звучали голосовыми сообщениями в WhatsApp, начальница участковых требовала больше штрафовать нарушителей самоизоляции.

В областном Главке МВД не поясняют, за какое именно нарушение Устинову лишают погон. Возможно, за приверженность палочной системе – майор требовала с каждого района не менее десяти протоколов.

А депутат Государственной Думы Вера Ганзя считает такое увольнение необоснованным.

- Для меня Елена Устинова — порядочнее, чем те, кто ее так подставляет. Я не знаю, будет она согласна с увольнением или нет, но я бы на ее месте подала в суд. У нас всегда складывается такая ситуация, что виноваты стрелочники, а не те, кто выше, - высказала Вера Анатольевна мнение КП-Новосибирск.

«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Ганзя считает, что человек, обнародовавший голосовые приказы Устиновой, поступил подло.

— Есть организации, в которых режимы совещания по правилам этики не должны разглашаться. Если человек был с ней не согласен, он бы взял и сказал: «Это неправильно!» А он взял и выложил в соцсети! – говорит депутат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Блондинку принесли в жертву»: почему уволили начальницу новосибирских участковых после сообщений в WhatsApp

Елена Устинова приказала штрафовать нарушителей самоизоляции и поставила участковым минимальный план. А теперь в МВД сообщили, что майора решили уволить (подробнее).

Любительница чулок и мини: сотрудница МВД закрыла свои страницы из-за травли в соцсетях

Фотографии 39-летней начальницы участковых города Новосибирска, которая якобы просила «штрафовать всех поголовно», кто гуляет в парках, теперь обсуждает вся страна (подробнее).

Блондинка наказана: уволена начальница новосибирских участковых, приказавшая «оформлять всех поголовно» в парках

Аудиосообщения Елены Устиновой, в которых она просила штрафовать людей за прогулки в парках во время самоизоляции, слили в сеть ее же коллеги (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU