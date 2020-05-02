2020-05-02T16:01:57+03:00
Общество

Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД

Майора Елену Устинову, которая ставила сотрудникам план по штрафам за самоизоляцию, решили уволить. Но, вероятно, она исполняла приказ свыше
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Елена Устинова оказалась женщиной яркой.Елена Устинова оказалась женщиной яркой.Фото: СОЦСЕТИ
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Майора Елену Устинов решили уволить после того, как неизвестный слили в сеть ее приказы. Они звучали голосовыми сообщениями в WhatsApp, начальница участковых требовала больше штрафовать нарушителей самоизоляции.

В областном Главке МВД не поясняют, за какое именно нарушение Устинову лишают погон. Возможно, за приверженность палочной системе – майор требовала с каждого района не менее десяти протоколов.

А депутат Государственной Думы Вера Ганзя считает такое увольнение необоснованным.

- Для меня Елена Устинова — порядочнее, чем те, кто ее так подставляет. Я не знаю, будет она согласна с увольнением или нет, но я бы на ее месте подала в суд. У нас всегда складывается такая ситуация, что виноваты стрелочники, а не те, кто выше, - высказала Вера Анатольевна мнение КП-Новосибирск.

«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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Ганзя считает, что человек, обнародовавший голосовые приказы Устиновой, поступил подло.

— Есть организации, в которых режимы совещания по правилам этики не должны разглашаться. Если человек был с ней не согласен, он бы взял и сказал: «Это неправильно!» А он взял и выложил в соцсети! – говорит депутат.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД
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