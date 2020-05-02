Депутат Госдумы посоветовала начальнице новосибирских участковых подать в суд на МВД
Майора Елену Устинов решили уволить после того, как неизвестный слили в сеть ее приказы. Они звучали голосовыми сообщениями в WhatsApp, начальница участковых требовала больше штрафовать нарушителей самоизоляции.
В областном Главке МВД не поясняют, за какое именно нарушение Устинову лишают погон. Возможно, за приверженность палочной системе – майор требовала с каждого района не менее десяти протоколов.
А депутат Государственной Думы Вера Ганзя считает такое увольнение необоснованным.
- Для меня Елена Устинова — порядочнее, чем те, кто ее так подставляет. Я не знаю, будет она согласна с увольнением или нет, но я бы на ее месте подала в суд. У нас всегда складывается такая ситуация, что виноваты стрелочники, а не те, кто выше, - высказала Вера Анатольевна мнение КП-Новосибирск.
«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).
Ганзя считает, что человек, обнародовавший голосовые приказы Устиновой, поступил подло.
— Есть организации, в которых режимы совещания по правилам этики не должны разглашаться. Если человек был с ней не согласен, он бы взял и сказал: «Это неправильно!» А он взял и выложил в соцсети! – говорит депутат.
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