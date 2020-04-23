Любительница чулок и мини: сотрудница МВД закрыла свои страницы из-за травли в соцсетях

Все началось с аудио, а закончилось фото. Напомним, в паблик «Омбудсмен полиции», посвященный работе МВД, слили аудиосообщения от якобы начальника участковых Новосибирска Елены Устиновой. Женщина суровым тоном отдает приказы подчиненным через Whatsapp, просит собрать со всех районов города по 10 протоколов о нарушении режима самоизоляции.

— Оформляем всех поголовно, площадь Ленина, парки, скверы, кроме женщин с колясками и стариков, оформляем всех, начиная с 16 лет. Чтобы протоколы были сегодня и достаточно хорошее количество, — говорит голос на аудио. — Мы работаем сегодня до тех пор, пока с каждого района не будет по 10 протоколов, на улице гулящих хватает, поэтому начинаем работать, если в 17 часов не будет результата, значит работаем дальше.

«Ее позиция правильная и верная» - юрист заступился за начальницу участковых Елену Устинову. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

«Протоколы ради протоколов», «На страже палочной системы», «Милорд, нам нужно больше золота» — отреагировал народ в соцсетях.

Казалась бы история стала затихать, но тут кто-то нашел аккаунты начальницы в соцсетях. А там — куча фотографий 39-летней красотки. Голубоглазая блондинка, любительница мини-юбок и раскрепощенных поз. То подпирает ногой машину, то фотографируется на кровати. Не такой себе представлял народ начальницу участковых. И Интернет возбудился по-новому. Полицейскую начали откровенно травить.

Фотографии сотрудницы МВД обсуждает теперь вся страна. Фото: соцсети.

— Она сама выставляет эти фото в открытый доступ! — объясняли свою ненависть к чулкам комментирующие и продолжали писать гадости блондинке на стене во Вконтакте.

После того, как сотрудницу затравили в соцсетях, она закрыла свои соцсети. Фото: Яплакал

Тем временем паблик «Омбудсмен полиции» предложил массово закидать МВД жалобами на майора Устинову. Даже выложили образец к ней претензий:

«Елена Устинова требует от своих подчиненных оформлять всех без разбора, делая исключения лишь для женщин и стариков, устанавливая нагрузочные показатели для участковых уполномоченных по 10-15 проколов с каждого отдела полиции. В случае невыполнения угрожала нарушить трудовые права подчиненных сотрудников, необоснованно и незаконно прилечь их к выполнению служебных обязанностей сверхурочно...». И все в таком духе.

Сотрудница полиции сама выставляла такие снимки на свои странички. Фото: соцсети.

В итоге Елена не выдержала, закрыла все соцсети на замок. «Вконтакте» оставила лишь многоговорящий статус: «Зачеркнув назойливое прошлое... И живу счастливей, чем вчера... Невозможно быть для всех хорошею... Нужно быть счастливой для себя». А в ГУ МВД по Новосибирской области «Комсомолке» заявили, что начали служебную проверку.

- Руководитель в курсе. Проводим служебную проверку. Информацию о том, что приказ по Whatsapp отдает именно начальник участковой службы, пока подтвердить и опровергнуть не можем, - прокомментировал КП-Новосибирск Сергей Щекотин, начальник пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области.

«Составляют протоколы на бомжей, у которых за бутылку водки берут паспорт» - экс-участковый прокомментировал, как действует «палочная» система в МВД. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Хотя неофициально полицейские признаются — голос ее, Елены Устиновой. Но что тут проверять? Что не так она сказала? По Новосибирску гуляют толпы людей!

— На улице тепло (в Новосибирске стоит аномальная для апреля жара +25) и все повалили на улицу. Неужели трудно найти 10 человек праздно гуляющих? — неформально вступаются за коллегу сотрудники.

Не такой себе народ представлял начальницу участковых. Фото: Яплакал

О проблеме заговорили и в мэрии Новосибирска. Чиновники были вынуждены закрыть городские парки и скверы, чтобы образумить людей сидеть по домам.

— До сих пор у новосибирцев отношение легкое к опасности заражения коронавирусом, — прокомментировал мэр Анатолий Локоть. — Они гуляют, пользуясь хорошей погодой, по набережной, ходят в парки, скверы... И это настоящая проблема! По данным статистики, Новосибирск находится на одном из самых последних мест по уровню самоизоляции. Это не самый лучший рекорд, это большие риски, мы рискуем своим здоровьем и близких. У меня есть друзья, которые шлют мне фотографии в Whatsapp, показывают, как они гуляют по набережной, как им это нравится, какое у них настроение хорошее. А на мое обращение: «Вообще-то это рискованное дело», я слышу соответствующие оценки...

Так может и права была начальница участковых, которая просила сотрудников показательно штрафовать гуляющих? Ведь пока обращения чиновников народ не смогли остановить от выхода из дома...

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Ничего криминального на аудио нет»

Михаил ЖУКОВ, юрист:

- Я считаю, что ее позиция правильная и верная, она основана на требованиях законодательства к нашей ситуации, ничего криминального на аудио нет. Ведь она просит штрафовать не тех, кто идет в аптеку или магазин, а просто праздно гуляющих, они могут быть потенциальными носителями вируса, но не желают нести ответственности ни за себя, ни за окружающих. Поэтому верно и правильно говорит сотрудница МВД, только такие меры помогут нам навести порядок.

- А то, что она называет конкретную цифру - минимум 10 протоколов? Говорят: «Вот она палочная система!».

- Слушайте, ну это минимальная работа, которую она заставляет выполнять полицейских. Это же понятно. Людей на улице полно! Как и понятно, что вот эта административная работа - пока новая для нашего общества, по ней еще практика не наработана.

В Новосибирске появилась запись, где якобы начальник участковой службы отдает приказ по WhatsApp всех штрафовать.

В чем виновата Елена Устинова? Обсудим в прямом эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» 24 апреля в 9.03 по местному времени (5.03 мск). В Новосибирске можно слушать на волне 98,3 FM, в любой точке мира – на странице www.nsk.kp.ru/radio

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