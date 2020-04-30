Блондинка наказана: уволена начальница новосибирских участковых, приказавшая «оформлять всех поголовно» в парках

30 Апр 2020 2020-04-30T16:33:34+03:00

Аудиосообщения Елены Устиновой, в которых она просила штрафовать людей за прогулки в парках во время самоизоляции, слили в сеть ее же коллеги

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В Новосибирске уволили начальника службы участковых Елену Устинову за приказы набирать определенное количество штрафов с нарушителей самоизоляции, чтобы выполнить план. После того, как информация об этом распространилась по соцсетям, в ведомстве прошла служебная проверка.

— Была проведена служебная проверка, изложенные сведения подтвердились. За нарушения требований законодательства РФ, было принято решение об увольнении из органов внутренних дел данного сотрудника. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности должны быть привлечены ее непосредственные руководители, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала подробнее об этой истории.

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ИСТОЧНИК KP.RU