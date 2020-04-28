Глава Роспотребнадзора: «Бурное празднование привело к тому, что темп прироста больных коронавирусом в Новосибирской области вырос вдвое»
Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Новосибирская область в ходит в число тех регионов, в которых ситуация с коронавирусом обострилась из-за нарушений людьми мер самоизоляции.
— Несоблюдение режима самоизоляции влечет вспышки. В Новосибирской области бурное празднование привело к тому, что темп прироста вырос вдвое, — сообщила Анна Попова на совещании с президентом.
Напомним, сегодня в Новосибирской области было выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19. Кроме того, вчера в Новосибирской области официально ввели масочный режим и объявили о продлении режима самоизоляции до 15 мая.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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