Глава Роспотребнадзора: «Бурное празднование привело к тому, что темп прироста больных коронавирусом в Новосибирской области вырос вдвое»

28 Апр 2020 2020-04-28T18:51:03+03:00

Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Новосибирская область в ходит в число тех регионов, в которых ситуация с коронавирусом обострилась. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Анна Попова сообщила об этом на совещании с президентом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что Новосибирская область в ходит в число тех регионов, в которых ситуация с коронавирусом обострилась из-за нарушений людьми мер самоизоляции.

— Несоблюдение режима самоизоляции влечет вспышки. В Новосибирской области бурное празднование привело к тому, что темп прироста вырос вдвое, — сообщила Анна Попова на совещании с президентом.

Напомним, сегодня в Новосибирской области было выявлено 60 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19. Кроме того, вчера в Новосибирской области официально ввели масочный режим и объявили о продлении режима самоизоляции до 15 мая.

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ИСТОЧНИК KP.RU