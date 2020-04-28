В Новосибирской области подтверждено еще 60 случаев коронавируса

28 Апр 2020 2020-04-28T06:56:11+03:00

В Новосибирской области за последние сутки выявили 60 заболевших коронавирусом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Об этом сообщили в оперштабе правительства региона

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Во вторник, 28 апреля, стало известно о еще 60 заболевших коронавирусом в Новосибирской области за последние сутки. Об этом сообщили в оперштабе регионального правительства.

— Всего в регионе на сегодня зарегистрировано 407 случаев заражения COVID-19, из них 23 ребенка. 53 пациента выздоровели, 4 скончались, — рассказали в оперштабе.

По-прежнему в реанимации находится 34 пациента, 8 — подключены к аппарату ИВЛ.

В детскую больницу №3 госпитализировано 86 детей с подозрением на коронавирус.

Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 544, включая пациентов с установленным диагнозом. 3 пациента госпитализированы в Карасукскую ЦРБ. 4 человека — в Черепановскую ЦРБ, 1 — в Сузунскую.

Напомним, среди зараженных коронавирусом есть медики и священники.

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ИСТОЧНИК KP.RU