2020-04-24T10:28:25+03:00
Общество

В Новосибирске девочка, выпавшая из окна 8 этажа, пришла в сознание

Но врачи еще продолжают бороться за ее жизнь
Ульяна ДЖАНКОВА
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Девочка, выпавшая из окна на 8 этаже, пришла в себя.Девочка, выпавшая из окна на 8 этаже, пришла в себя.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В пятницу, 24 апреля, в региональном минздраве КП-Новосибирск рассказали о том, что маленькая девочка, выпавшая из окна квартиры на 8 этаже, пришла в сознание.

— Хорошая новость. Девочка пришла в себя. Но она до сих пор находится в реанимации, врачи все еще продолжают бороться за ее жизнь, — рассказали в министерстве.

Напомним, 22 апреля в Калининском районе Новосибирска произошел несчастный случай. Там девочке, которой исполнился всего 1,8 месяцев, выпала из окна на 8 этаже. Она облокотилась на москитную сетку. Все произошло очень быстро, пока мама отлучилась в другую комнату. Спасти малышку пытался 10-летний брат, он схватил сестру за ноги, но не удержал.

За жизнь девочки боролась целая бригада врачей на протяжение трех часов. После этого малышку подключили к аппарату ИВЛ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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