2020-04-22T15:08:46+03:00
Общество

«У нее перелом позвоночника, она в реанимации»: операция маленькой девочки, выпавшей из окна, длилась три часа

За жизнь малышки боролись бригада хирургов и узких специалистов
Ульяна ДЖАНКОВА
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В минздраве рассказали о травмах девочки, выпавшей из окна. Фото: пресс-служба регионального минздраваВ минздраве рассказали о травмах девочки, выпавшей из окна. Фото: пресс-служба регионального минздрава
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В среду, 22 апреля, прооперировали годовалую малышку, выпавшую из окна дома на улице Кропоткина. За жизнь малышки врачи боролись три часа. Сейчас девочка в реанимации. Ребенка подключили к аппарату ИВЛ. Об этом рассказали в региональном минздраве.

— По дороге в больницу врачи неотложки проводили противошоковую терапию. В детской больнице скорой помощи ребенка сразу направили в операционную. Операция длилась три часа. Девочку спасала бригада хирургов, травматологов, челюстно-лицевых хирургов, реаниматологов-анестезиологов, трансфузиологов. У нее черепно-мозговая травма, множественные разрывы внутренних органов, переломы позвоночника, костей, травматический шок, — рассказали в министерстве.

Напомним, девочке, которой исполнился всего лишь год и восемь месяцев, выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже. Она облокотилась на москитную сетку. Мама в это время была в другой комнате.

В СК по Новосибирской области инициировали проверку. Родителей настоятельно просят не оставлять малышей без присмотра, тем более там, где открыты окна.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«У нее перелом позвоночника, она в реанимации»: операция маленькой девочки, выпавшей из окна, длилась три часа
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