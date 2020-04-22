Брат схватил за ноги, но не удержал: подробности падания девочки с 8-го этажа

22 Апр 2020 2020-04-22T13:42:53+03:00

В Новосибирске ребенок выпал из окна многоэтажки и остался жив. Фото: Анна СЕМИНА

Ее жизни ничего не угрожает, есть переломы, но внутренние органы не повреждены

Изменить размер текста: A A

КП-Новосибирск узнала подробности о падении ребенка из окна 8-го этажа. Двухлетняя девочка была в комнате не одна. Вместе с ней был 10-летней брат. Он увидел, что девочка падает, схватил ее за ноги, но не смог удержать. Появилась также информация о состоянии ребенка.

- Сейчас идет операция, есть перелом таза, но внутренние органы без повреждений. Угрозы жизни нет. Впереди еще обследования у нейрохирурга и травматолога, - рассказал КП-Новосибирск источник.

Известно, что родители в момент происшествия были дома. Мама находилась в другой комнате.

Напомним, ЧП случилось сегодня, около 10 часов утра. На улице Кропоткина девочка выпала из окна. Она сама сумела забраться на подоконник, облокотилась на москитную сетку, та не выдержала и сорвалась вниз вместе с ребенком.

Правоохранительные органы напоминают родителям о том, что настало опасное время года. Открытые окна в многоэтажках могут стать причиной семейной трагедии. В квартирах, где есть маленькие дети, настоятельно рекомендуется усилить окна специальными защитными замками.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU