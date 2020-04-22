Брат схватил за ноги, но не удержал: подробности падания девочки с 8-го этажа
КП-Новосибирск узнала подробности о падении ребенка из окна 8-го этажа. Двухлетняя девочка была в комнате не одна. Вместе с ней был 10-летней брат. Он увидел, что девочка падает, схватил ее за ноги, но не смог удержать. Появилась также информация о состоянии ребенка.
- Сейчас идет операция, есть перелом таза, но внутренние органы без повреждений. Угрозы жизни нет. Впереди еще обследования у нейрохирурга и травматолога, - рассказал КП-Новосибирск источник.
Известно, что родители в момент происшествия были дома. Мама находилась в другой комнате.
Напомним, ЧП случилось сегодня, около 10 часов утра. На улице Кропоткина девочка выпала из окна. Она сама сумела забраться на подоконник, облокотилась на москитную сетку, та не выдержала и сорвалась вниз вместе с ребенком.
Правоохранительные органы напоминают родителям о том, что настало опасное время года. Открытые окна в многоэтажках могут стать причиной семейной трагедии. В квартирах, где есть маленькие дети, настоятельно рекомендуется усилить окна специальными защитными замками.
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