2020-04-08T13:36:16+03:00
Общество

Гаишники вычислили нарушителя карантина: он катался по городу на машине без номеров

Мужчина прилетел в Новосибирск из Армении, но не собирался сидеть 2 недели дома. Суд выписал ему штраф в 15 тысяч рублей
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Гаишники остановили машину без номеров, водителям оказался нарушитель домашнего карантина.Гаишники остановили машину без номеров, водителям оказался нарушитель домашнего карантина.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Заельцовском районном суде Новосибирска вынесли постановление о штрафе для нарушителя самоизоляции, мужчина должен будет заплатить 15 тысяч рублей за то, что вышел из дома.

— 8 апреля судьей было вынесено постановление по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП, в отношении гражданина, прибывшего на территорию Российской Федерации из-за границы, обязанного выполнять требования по самоизоляции в домашних условиях сроком на 14 календарных дней со дня прибытия, — сообщается на сайте суда.

Как стало известно КП-Новосибирск из своих источников, речь идет о прилетевшем из Армении мужчине.

— Он нарушил карантин, катался по городу на машине, причем автомобиль был без номерных знаков. На это обратили внимание сотрудники ГИБДД, они остановили машину, а позже выяснили, что ее владелец нарушил самоизоляцию. Составили протокол, административное дело оперативно рассмотрел суд, — пояснил КП-Новосибирск источник.

Напомним, что с 8 апреля в Новосибирске штрафуют не только тех, кто нарушает обязательный двухнедельный карантин после прилета из-за границы. Обычных прохожих, которые не соблюдают режим самоизоляции тоже ждет штраф.

— В отношении нарушителей составляются административные материалы по административной статье «Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации», санкция статьи предусматривает для физических лиц штраф от 1 до 30 тысяч рублей, — сообщает ГУ МВД по Новосибирской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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