2020-04-08T07:07:22+03:00
Общество

«Один — вернулся из Москвы, второй — никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще двух больных коронавирусом

Теперь медики ищут тех, кто контактировал с мужчинами
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
В Новосибирске госпитализированы двое мужчин с коронавирусом.В Новосибирске госпитализированы двое мужчин с коронавирусом.
Изменить размер текста:

За последние сутки в Новосибирске коронавирус обнаружили у двоих мужчин. Об этом сообщил оперштаб регионального правительства.

— По данным оперативного штаба на 10 утра 8 апреля в Новосибирской области увеличилось количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Один мужчина приехал из Москвы, а второй никуда не выезжал из Новосибирска, — рассказали в опрештабе.

Теперь общее количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области увеличилось до 13 человек. Как сообщает оперштаб, медики уставновили с кем пациенты контактировали: эти люди будут взяты под наблюдения, также у них возьмут анализы.

Напомним, в регионе усилены меры по соблюдение режима самоизоляции. Особенно это касается тех, кто находится на домашнем карантине после возвращения из зарубежных стран. Троих нарушивши режим суд отштрафовал на 15 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список штрафов в Новосибирске в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что.

Полный список штрафов в период самоизоляции в Новосибирске опубликовало правительство. (подробнее)

«Гуляют с собаками, ходят в магазин, ездят на авто»: новосибирцев, нарушивших карантин, оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Все они обязаны были быть дома под меднаблюдением, так как прилетели из других стран. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Они выздоровели»: пятерых больных с коронавирусом выписывают из больницы
«Один — вернулся из Москвы, второй — никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще двух больных коронавирусом
Банк УРАЛСИБ улучшил условия по вкладам, накопительным счетам и картам с начислением процентов на остаток
«Как он это делает?»: в Новосибирске поймали карманника-виртуоза
Термонаклейки в подарок и советы, как красить яйца, - в новом номере «Комсомолки»
«До школы поплывем на лодке»: в Новосибирске река затопила двор высотки
«На площадке по 20 ребятишек»: сибирячку возмутили родители, чьи дети гуляют на улице при самоизоляции
«Гуляют с собаками, ходят в магазин, ездят на авто»: новосибирцев, нарушивших карантин, оштрафовали на 15 тысяч рублей
«Бегал без поводка»: спасатели вытащили из погреба лабрадора
«У водителя не было прав»: микроавтобус задавил мужчину, перебегавшего дорогу в неположенном месте
В мэрии рассказали, как поступят с водителем грузовика, испортившим тротуар
«Понадобилось альпинистское снаряжение»: мужчину, провалившегося в рыбацкую лунку, спасли
«Хотел воздухом подышать»: фотограф из Новосибирска снял с высоты ледоход на реке
Список штрафов в Новосибирске в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что
Это оздоровит экономику: юрист предлагает запретить двойное гражданство в Конституции
Сирота при живых родителях: в России выросло количество беспризорников
Самоизолируемся дальше: главный инфекционист Новосибриской области не видит поводов для смягчения режима
За «новость» о том, что коронавирус создали в новосибирском «Векторе», завели уголовное дело
В три смены с перерывом на дезинфекцию: новосибирский завод приступил к работе после длинных выходных
Мошенники наживаются на россиянах, предлагая помощь во время вспышки коронавируса
«Повредил ногу и прихрамывал»: иномарка сбила велосипедиста в центре Новосибирска
Остренькая мода: флористы стали делать букеты с чесноком из-за коронавируса
«Для зрелищности и возбуждения интереса…» - 13 детей пострадало в батутном центре Новосибирска
Бедность, безработица и коронавирус – новосибирцы признаются в своих главных переживаниях
Online-обучение: как учатся школьники в условиях режима повышенной готовности
«Собаки чувствуют»: биолог предложил новый способ поиска коронавируса в Новосибирске