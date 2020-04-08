«Один — вернулся из Москвы, второй — никуда не ездил»: в Новосибирске выявили еще двух больных коронавирусом

8 Апр 2020 2020-04-08T07:07:22+03:00

Теперь медики ищут тех, кто контактировал с мужчинами

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За последние сутки в Новосибирске коронавирус обнаружили у двоих мужчин. Об этом сообщил оперштаб регионального правительства.

— По данным оперативного штаба на 10 утра 8 апреля в Новосибирской области увеличилось количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Один мужчина приехал из Москвы, а второй никуда не выезжал из Новосибирска, — рассказали в опрештабе.

Теперь общее количество заболевших коронавирусом в Новосибирской области увеличилось до 13 человек. Как сообщает оперштаб, медики уставновили с кем пациенты контактировали: эти люди будут взяты под наблюдения, также у них возьмут анализы.

Напомним, в регионе усилены меры по соблюдение режима самоизоляции. Особенно это касается тех, кто находится на домашнем карантине после возвращения из зарубежных стран. Троих нарушивши режим суд отштрафовал на 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU