«На площадке по 20 ребятишек»: сибирячку возмутили родители, чьи дети гуляют на улице при самоизоляции

8 Апр 2020 2020-04-08T05:37:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Ленинского района Новосибирска в соцсети высказала свое возмущение по поводу гуляющих на улице детей при самоизоляции.

— Куда вы смотрите? Сегодня на Горском насчитала 20 детей в одном месте, а если рядом гуляют или просто идут люди, которые были в контакте с заболевшими и еще не знают об этом? Почему такая социальная безответственность? Призываю всех хотя бы до конца недели посидеть дома и не дать распространиться коронавирусу. А те, кто идет в магазин или аптеку, прошу протирать ручки дверей, когда заходите в подъезд, кнопки лифта. Это не сложно, но тем самым мы обезопасим друг друга, — обратилась сибирячка.

Напомним, в региональном правительстве озвучили полный список штрафов в период самоизоляции. Полиция еще пристальнее станет следить за тем, как новосибирцы соблюдают режим самоизоляции в условиях борьбы с коронавирусом. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Кстати, суд уже наказал троих туристов, вернувшихся из заграничных поездок и спокойно разгуливающих по Новосибирску, хотя им было предписано быть дома две недели. За нарушение режима новосибирцам придется заплатить по 15 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Список штрафов в Новосибирске в период самоизоляции: какой можно получить штраф и за что.

Полный список штрафов в период самоизоляции в Новосибирске опубликовало правительство. (подробнее)

«Гуляют с собаками, ходят в магазин, ездят на авто»: новосибирцев, нарушивших карантин, оштрафовали на 15 тысяч рублей.

Все они обязаны были быть дома под меднаблюдением, так как прилетели из других стран. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU