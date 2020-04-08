2020-04-08T05:37:54+03:00
Общество

«На площадке по 20 ребятишек»: сибирячку возмутили родители, чьи дети гуляют на улице при самоизоляции

Женщина призвала всех потерпеть и провести время дома
Ульяна ДЖАНКОВА
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Сибирячку возмутили родители, которые отпускают своих детей гулять при самоизоляции.Сибирячку возмутили родители, которые отпускают своих детей гулять при самоизоляции.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Жительница Ленинского района Новосибирска в соцсети высказала свое возмущение по поводу гуляющих на улице детей при самоизоляции.

Куда вы смотрите? Сегодня на Горском насчитала 20 детей в одном месте, а если рядом гуляют или просто идут люди, которые были в контакте с заболевшими и еще не знают об этом? Почему такая социальная безответственность? Призываю всех хотя бы до конца недели посидеть дома и не дать распространиться коронавирусу. А те, кто идет в магазин или аптеку, прошу протирать ручки дверей, когда заходите в подъезд, кнопки лифта. Это не сложно, но тем самым мы обезопасим друг друга, — обратилась сибирячка.

Напомним, в региональном правительстве озвучили полный список штрафов в период самоизоляции. Полиция еще пристальнее станет следить за тем, как новосибирцы соблюдают режим самоизоляции в условиях борьбы с коронавирусом. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. Кстати, суд уже наказал троих туристов, вернувшихся из заграничных поездок и спокойно разгуливающих по Новосибирску, хотя им было предписано быть дома две недели. За нарушение режима новосибирцам придется заплатить по 15 тысяч рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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