Андрей Травников, губернатор Новосибирской области: «С 6 апреля разрешается работа промышленных и строительных предприятий»

3 Апр 2020 2020-04-03T15:22:54+03:00

Андрей Травников рассказал, как будут отработаны в регионе задачи поставленные президентом. Фото: nso.ru

При условии, что руководство возьмет на себя полную ответственность по соблюдению мер безопасности

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Глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил сегодня, что с понедельника, 6 апреля, будет разрешено работать крупных промышленным предприятиям и строительному комплексу. При этом есть условие — руководство предприятий должно взять на себя полную ответственность по соблюдению и исполнению всех защитных мер.

— Это обеспечение всеми необходимыми средствами защиты своих сотрудников, соблюдение безопасной дистанции, вплоть до того что предприятия возьмут на себя обязанности и расходы по доставке людей на предприятия, — уточнил Андрей Травников.

Разрешение по-прежнему не распространяется на все остальные компании и предприятия торговой, физкультурной, развлекательной и прочей направленности. С сегодняшнего дня в Новосибирске начинают дополнительные дезинфекционные мероприятия, обработка входов в метро, переходы, магазины хлорсодержащим раствором. Это также связано с тем, что по городу начнут передвигаться люди отправляющиеся на крупные предприятия.

Также глава региона отметил, что регион не будет закрыт, как некоторые другие субъекты РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU