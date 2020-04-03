Андрей Травников, губернатор Новосибирской области: «С 6 апреля разрешается работа промышленных и строительных предприятий»
Глава Новосибирской области Андрей Травников сообщил сегодня, что с понедельника, 6 апреля, будет разрешено работать крупных промышленным предприятиям и строительному комплексу. При этом есть условие — руководство предприятий должно взять на себя полную ответственность по соблюдению и исполнению всех защитных мер.
— Это обеспечение всеми необходимыми средствами защиты своих сотрудников, соблюдение безопасной дистанции, вплоть до того что предприятия возьмут на себя обязанности и расходы по доставке людей на предприятия, — уточнил Андрей Травников.
Разрешение по-прежнему не распространяется на все остальные компании и предприятия торговой, физкультурной, развлекательной и прочей направленности. С сегодняшнего дня в Новосибирске начинают дополнительные дезинфекционные мероприятия, обработка входов в метро, переходы, магазины хлорсодержащим раствором. Это также связано с тем, что по городу начнут передвигаться люди отправляющиеся на крупные предприятия.
Также глава региона отметил, что регион не будет закрыт, как некоторые другие субъекты РФ.
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