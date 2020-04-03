Видео со стройки инфекционного центра в Новосибирске появилось в социальных сетях

3 Апр 2020 2020-04-03T13:20:00+03:00

Судя, по кадрам, строительство идет в военном городке в Октябрьском районе

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В социальные сети попало видео со строительной площадки нового инфекционного центра. Модульные здания строят в 16 городах России в связи с угрозой распространения коронавируса. Новосибирск не стал исключением. Место строительства сначала было неизвестно. Предполагалась, что под эти нужды выделят участок в районе Пашино. Но судя по кадрам, появившимся в сети, стройка идет в Октябрьском районе Новосибирска, в военном городке.

— В Новосибирске уже несколько дней активно ведется возведение модульного инфекционного центр для борьбы с коронавирусом. Этим видео поделился наш подписчик, — сообщают в паблике «Служба эвакуации АСТ-54».

Подписчики паблика сумели разглядеть, в какой именно местности идет стройка. По их мнению, площадка, окруженная забором, находится на улице Военной, рядом воинский госпиталь.

В Минобороны не смогли оперативно прокомментировать появление видеоролика.

Строительство инфекционого центра в Новосибирске.

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ИСТОЧНИК KP.RU