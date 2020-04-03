2020-04-03T12:09:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Новосибирск начали обрабатывать хлоркой

Раствор распыляют возле входов в магазины, торговые центры, административные здания и метро
Екатерина КОМЯКОВА
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Техника готова к дополнительной нагрузке этой весной. Фото: пресс-центр мэрииТехника готова к дополнительной нагрузке этой весной. Фото: пресс-центр мэрии
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В связи с угрозой распространения коронавируса и в соответствии с указом президента, в Новосибирске начали обрабатывать входы в различные здания и заведения хлорсодержащим раствором. Раствор содержит таблетки хлора и воду, он безопасен для здоровья, такой же жидкостью обрабатывают автобусы, троллейбусы, вагоны в метро. В мэрии Новосибирска рассказали, где именно распыляется раствор:

— Площадки перед входами крупных ТЦ, входы в супермаркеты, входные площадки на социальные ярмарки, перед административными зданиями, перед входами в метро и в подземные переходы.

В этой работе задействовано 20 машин городских ДЭУ, используются КАМАЗы и пылесосы Karcher, а также ранцевые распылители.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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