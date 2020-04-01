«Ура, мы прилетели на Родину!»: вернувшихся из Таиланда поместили на двухнедельный карантин в новосибирский пансионат

1 Апр 2020 2020-04-01T14:10:00+03:00

После приземления отдыхавшие в Таиланде отправились в местный пансионат. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Эти люди не попадут домой в ближайшие дни

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Сегодня в Новосибирске в 15.20 сел самолет, прилетевший из Таиланда. В нем летели не только новосибирцы, но и пассажиры из других регионов. Так как по всей стране сейчас вводится режимы самоизоляции, региональный Минздрав принял решение не отпускать этих людей по домам. А сразу всю «партию» отпускников взять под наблюдение. Людей поселили в один из местных пансионатов. Такая мера принята для недопущения распространения коронавируса.

— Мы прилетели на Родину! Теперь всем самолетом везут в санаторий в Новосибирской области на 2 недели на обсервацию, — пишет в социальных сетях одна из прибывших из Таиланда сибирячек.

natallliiii0502 Ура! Мы прилетели на Родину!!! Теперь всем самолетом везут в санаторий в Новосибирской области на 2 недели на обсервацию. Смотрите на Первом канале!!!

Данная мера связана с постановлением главного санитарного врача РФ. Всех прибывших граждан России из-за границы теперь отправляют в обсервацию на 14 дней. Исключение составляют только жители Москвы, прибывшие в аэропорты Москвы - их отправляют на обсервацию домой.

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ИСТОЧНИК KP.RU