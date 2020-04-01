«Ура, мы прилетели на Родину!»: вернувшихся из Таиланда поместили на двухнедельный карантин в новосибирский пансионат
Сегодня в Новосибирске в 15.20 сел самолет, прилетевший из Таиланда. В нем летели не только новосибирцы, но и пассажиры из других регионов. Так как по всей стране сейчас вводится режимы самоизоляции, региональный Минздрав принял решение не отпускать этих людей по домам. А сразу всю «партию» отпускников взять под наблюдение. Людей поселили в один из местных пансионатов. Такая мера принята для недопущения распространения коронавируса.
— Мы прилетели на Родину! Теперь всем самолетом везут в санаторий в Новосибирской области на 2 недели на обсервацию, — пишет в социальных сетях одна из прибывших из Таиланда сибирячек.
Данная мера связана с постановлением главного санитарного врача РФ. Всех прибывших граждан России из-за границы теперь отправляют в обсервацию на 14 дней. Исключение составляют только жители Москвы, прибывшие в аэропорты Москвы - их отправляют на обсервацию домой.
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